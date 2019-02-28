Як стати косметологом і для чого це потрібно

Професія косметолога безпосередньо пов’язана із зовнішністю і красою. Цей фахівець удосконалює фізичну зовнішність людини, позбавляючи від вад шкіру обличчя і тіла, надаючи їй доглянутий, свіжий і молодий вигляд. Адже виглядати привабливим хотів би кожен — і косметологія дарує таку можливість.

Робота в сфері краси

Косметологія надзвичайно популярна через зростаючий попит на процедури щодо поліпшення зовнішності. Питання «як стати косметологом» цікавить здебільшого молодих людей, які обирають майбутню професію, і фахівців, що бажають змінити рід діяльності на більш цікавий або прибутковий.

Підвищений інтерес до послуг професіоналів по красі можна легко пояснити, адже споконвіку люди прагнули до досконалості. Так, згадки про перші косметологічні маніпуляції відносять до часів Стародавнього Єгипту і Стародавньої Греції. Завдяки сучасним науковим досягненням в області косметології (препаратів і технологій, постійно з’являються на ринку), можливість удосконалювати свою зовнішність доступна практично всім: як жінкам, так і чоловікам.

Професія косметолог: де вчитися

Ті, хто вирішив долучитися до процесу створення і підтримки краси, задаються питанням: як навчитися на косметолога? Визначаючись, де можна отримати освіту в сфері краси, кожен вибирає найбільш підходящий для себе варіант, залежно від тривалості навчання, вартості курсів або шкіл, де вчать на косметолога, кваліфікації викладачів, репутації навчального закладу. Одним з гарних варіантів навчання на косметолога можна переглянути тут.

Іноді це питання формулюють інакше: скільки років треба вчитися на косметолога? Насправді, все простіше, ніж здається. Існує маса навчальних центрів, де отримати потрібну освіту можливо мінімум за місяць, максимум — за півроку. Цей рівень підготовки надає можливість проводити базові процедури — чищення обличчя, масаж обличчя і тіла, епіляцію. Якщо ви хочете запропонувати клієнтам більш широку палітру процедур — будьте готові вчитися довше. Вибираючи курси, детально вивчайте програму. В першу чергу, звертайте увагу на практичну частину, за часом і кількістю занять вона повинна перевищувати теоретичну. Будь-які курси повинні надати базові знання з анатомії, функцій і будови шкірного покриву і навчити різноманітним сучасним методам і технікам роботи.

Як стати висококваліфікованим фахівцем в області косметології

Якщо ви вирішили підійти до питання про те, як отримати освіту косметолога, системно — зверніть увагу на кафедри медичної косметології і дерматології при медичних університетах та інститутах. Подібний підхід допоможе стати висококваліфікованим фахівцем із солідною базою теоретичних і практичних знань, прекрасно розбиратися в будь-якому напрямку косметології і вміти застосовувати свої знання на практиці. Процес займає від чотирьох до шести років, в залежності від кваліфікації, яку ви бажаєте отримати. Тут же на базі освіти медсестри або вищої медичної освіти є можливість перекваліфікуватися у фахівця з догляду за шкірою.

Скільки часу витратити на отримання нової спеціальності — вибирати вам. Але слід пам’ятати, що будь-які тривалі або дорогі курси косметології ви б не вибрали — це напрямок постійно розвивається. Удосконалюються методики, галузь поповнюється знаннями медицини і біохімії, з’являються нові підходи до проведення косметологічних процедур. Так що, вибираючи заклад, де здобути освіту косметолога, пам’ятайте — після його закінчення вчитися, бодай, самостійно, і підвищувати кваліфікацію доведеться постійно. На щастя, можливості для самоосвіти та отримання нового досвіду в цій сфері не обмежені: книги, лекції, семінари, тренінги, вебінари і так далі.