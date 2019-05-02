Нужен дизайнер для ремонта в новостройке или своими силами

Каждый инвестор купивший квартиру в новостройке предстает перед вопросом кому доверить проектирование и расчёт сметы ремонта. Безусловно в большинстве случаев дизайнер нарисует более профессионально макет вашей будущей квартиры, учитывая все ваши пожелания и представления про комфорт в вашей квартире. Но несмотря на очевидность пользы привлечения дизайнера, все же большой процент инвесторов решают делать дизайн-проект и ремонт своими силами. Отчасти это продиктовано вопросом экономии, а кто-то привык делать все своими руками, тем более сейчас есть много программ, в которых можно относительно легко спроектировать интерьер и ремонт в вашей квартире вплоть до мельчайших деталей и все это увидеть в режиме 3Д.

Почему люди решают делать дизайн своими силами

Есть много нюансов, которые помогают принять решение про самостоятельное изготовление дизайн-проекта, исходя из которого портом и делать ремонт. Одним из таких положительных моментов для самостоятельного изготовления проекта есть наличие в сети большого количества платных и бесплатных программ для проектирования. Есть программы для проектирования, которые подойдут хорошо подготовленным или даже настолько мощные, что для того чтобы ими пользоваться необходимо учиться и довольно длительное время. Но для большинства, кто делает ремонт один раз в жизни вполне подойдут простые решения, которые также помогут сделать красивый дизайн и наглядно все увидеть, как будет ваша квартира после ремонта.

Программа ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 3D

Одним из вариантов для решения вышеперечисленных задач вполне может быть программа «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 3D», которую можно скачать совершенно бесплатно на сайте interior3d.su. Программа имеет как бесплатную версию, так и несколько вариантов платных и каждый желающий может оценить бесплатную версию, чтобы понять нужен ли вариант платной.

Среди преимуществ данной программы следует отметить следующее:

Программа легка в освоении;

Можно спроектировать любой дизайн;

Есть возможность расставить мебель;

Запрограммированные варианты типовых планировок квартир;

Широкий выбор материалов как отделки стен, так и мебели;

Возможность сохранить результаты и распечатать;

Составление сметы ремонта.

Составление сметы ремонта с помощью программы

Отдельно хочется акцентировать внимание на такой возможности упоминаемой программы как составление сметы ремонта. Ведь не секрет, что для многих при проектировании одним из главных критериев при выборе материалов для ремонта и мебели есть их цена. Но оценить во сколько обойдётся ремонт чтобы иметь возможность планировать на чем можно экономить без программы для расчёта сметы довольно сложно. На сайте interior3d.su есть возможность увидеть что такое смета на ремонт в программе и как ею пользоваться. Необходимо отметить, что данная функция очень полезна особенно для тех, кто делает ремонт не часто и не может даже приблизительно представить во сколько обойдется ремонт.

Технологии позволяют довольно часто обойтись без привлечения профессионалов к составлению дизайна квартиры. И благодаря специальным программам многие рисуют и составляют дизайн способный полностью удовлетворить все требования.