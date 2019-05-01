Обои или краска: сравнение двух популярных видов отделки стен

Каждый кто затеивает ремонт в новостройке или в старом фонде, частичный или полный стает перед выбором вариантов отделки стен. И отделка стен решает, пожалуй, главный вопрос – как в конечном итоге будет выглядеть ваше жилище. Все технологии строительства спрятаны в глубине стены или полов, а вот отделка стен — это то, что мы будем видеть ежедневно как конечный результат. Поэтому решение вопроса выбора материалов – важный и ответственный этап ремонта. И подходить к нему стоит взвешено, чтобы через месяц после ремонта вы не разочаровались и не захотели переклеивать обои или перекрашивать стены в другой цвет.

Выбор довольно широк и современные технологии предлагают много самых разных вариантов отделки стен, среди которых можно назвать такие:

Обои;

Краска;

Декоративная штукатурка;

Декоративный камень;

Керамическая плитка;

ПВХ и МДФ панели.

Среди перечисленных материалов наиболее популярны и чаще других при отделке стен используются первые два – обои и краска. Про эти два варианта как наиболее практичные и современные и пойдет речь в нашей статье.

Обои – отличный вариант отделки стен

Обои, которые сегодня выпускает промышленность могут имитировать практически любой вид другой отделки стен. Обои могут быть в виде кирпичной кладки, так называемый стиль «Лофт», в виде фотообоев с картинками от пейзажа ночного города, до красивых природных пейзажей, в виде однотонного цвета, который также можно в будущем перекрасить в любой другой цвет. Обои также бывают разных видов, и в зависимости от материала, используемого при их изготовлении, их можно разделить на такие виды:

Бумажные;

Фотообои;

Тканевые;

Виниловые;

Флизелиновые;

Акриловые;

Стеклообои;

Жидкие.

Каждый из данного вида обоев имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, наиболее чаще встречающиеся виниловые обои обладают отличными качествами – они прочные, долговечные, за ними легкий уход, они долго не меняют цвет, их- легко клеить. Но есть и недостатки у такого вида обоев – их цена, которая довольно высокая, по сравнению с обычными бумажными. Цены на виниловые обои можно посмотреть на сайте Маэстро, где представлен широкий выбор от очень многих производителей как отечественных так и зарубежных.

В целом, обои – отличный вариант, который имеет очень большое разнообразие как видов, так и цветов, и раскрасок. С помощью смены обоев можно преобразить вашу комнату и сделать ее в любом стиле.

Краска – практический вариант отделки стен

Вторым способом по популярности отделки стен в нашей стране является использование красок. Вариант отделки краской стен хорош тем, что в случае частичной локальной порчи отделки при таком способе можно просто закрасить необходимый участок. Также современные краски имеют большую цветовую палитру, не воняют, легко наносятся на стены. Но к недостаткам следует отнести необходимость более тщательной подготовки стен под покраску, что удорожает и удлиняет процесс подготовки стен под такой вид отделки.

Современные технологии дарят широкое поле для фантазии при выборе вариантов отделки стен, главное подойти к решению этого вопроса не только с учетом внешнего вида, но и учитывать практические свойства того или иного материала.