Как правильно выбирать кальян

Тем, кто планирует покупать кальян, в первую очередь нужно понимать где именно и в каких условиях планируется его использование. Для тех, кто собирается использовать кальян исключительно дома, необходимо в первую очередь смотреть на качество и удобство, ведь на себе экономить большой грех, так считают мудрецы прожившие долгие годы на нашей грешной земле. Если кальян для посиделок на природе, даче или на берегу моря, то в первую очередь обращаем внимание на размеры, потому что возить с собой высокий и большой кальян явно будет некомфортно.

Основные нюансы выбора кальяна

Для начала необходимо рассмотреть устройство кальяна, чтобы понимать на что обратить внимание при его покупке. Хорошие кальяны имею довольно большие размеры и могут быть в высоту более метра, но именно такая высота может обеспечить качественное очищение и сохранение аромата табака для кальяна. Кальяны имеют в своем составе такие компоненты:

шахты;

колбы;

шланги;

чаши.

Основной элемент любого кальяна – это шахта. Поэтому выбирая кальян в первую очередь обращаем внимание именно на этот элемент. Для использования дома лучше обращать внимание на кальяны с высотой шахты от 60 и выше см. Материал лучший для изготовления шахты – нержавейка. Этот материал практичный и прослужит долго и безотказно.

Колба в кальянах обычно изготовлены из стекла, главное убедиться, что она не имеет трещин или каких-либо других изъянов, полученных во время изготовления или транспортировки.

Шланг кальяна – не менее важная деталь. При выборе шланга, следует особенно тщательно проверить материал и изготовления шланги, он может быть из кожи или высококачественного пищевого силикона. Эти материалы хорошо моются и ухаживать за ними легко и просто.

А вот чаши чаще всего делают из керамики или обожжённой глины. В таких чашах равномерно прогревается табак.

Ну и следует обязательно отметить, что главное в кальяне не так устройство самого кальяна, как табак. Ведь используя даже самый лучший кальян и посредственный табак вы не получите удовольствия и польз ы. Поэтому рекомендуется также тщательно выбирать табак для кальяна. К примеру, качественный и недорогой табак для кальяна Дэд Хорс, который появился на рынке Украины сравнительно недавно уже успел завоевать своих почитателей. Это качественный и «честный» табак, производитель которого открыт по отношению к своим клиентам и полностью раскрывает секреты приготовления данного вида табака. Поэтому табак данной марки ценится среди истинных почитателей курения кальяна.

Выбирайте кальян и табак для него правильно, и получайте от процесса удовольствие, мы этого заслуживаем!