 
Среда, Май 15th, 2019 | Автор: | Рубрика: Технологии

Как правильно выбирать кальян

Тем, кто планирует покупать кальян, в первую очередь нужно понимать где именно и в каких условиях планируется его использование. Для тех, кто собирается использовать кальян исключительно дома, необходимо в первую очередь смотреть на качество и удобство, ведь на себе экономить большой грех, так считают мудрецы прожившие долгие годы на нашей грешной земле. Если кальян для посиделок на природе, даче или на берегу моря, то в первую очередь обращаем внимание на размеры, потому что возить с собой высокий и большой кальян явно будет некомфортно.

Как правильно выбирать кальян

Основные нюансы выбора кальяна

Для начала необходимо рассмотреть устройство кальяна, чтобы понимать на что обратить внимание при его покупке. Хорошие кальяны имею довольно большие размеры и могут быть в высоту более метра, но именно такая высота может обеспечить качественное очищение и сохранение аромата табака для кальяна. Кальяны имеют в своем составе такие компоненты:

  • шахты;
  • колбы;
  • шланги;
  • чаши.

Основной элемент любого кальяна – это шахта. Поэтому выбирая кальян в первую очередь обращаем внимание именно на этот элемент. Для использования дома лучше обращать внимание на кальяны с высотой шахты от 60 и выше см. Материал лучший для изготовления шахты – нержавейка. Этот материал практичный и прослужит долго и безотказно.
Колба в кальянах обычно изготовлены из стекла, главное убедиться, что она не имеет трещин или каких-либо других изъянов, полученных во время изготовления или транспортировки.
Шланг кальяна – не менее важная деталь. При выборе шланга, следует особенно тщательно проверить материал и изготовления шланги, он может быть из кожи или высококачественного пищевого силикона. Эти материалы хорошо моются и ухаживать за ними легко и просто.
А вот чаши чаще всего делают из керамики или обожжённой глины. В таких чашах равномерно прогревается табак.

Ну и следует обязательно отметить, что главное в кальяне не так устройство самого кальяна, как табак. Ведь используя даже самый лучший кальян и посредственный табак вы не получите удовольствия и польз ы. Поэтому рекомендуется также тщательно выбирать табак для кальяна. К примеру, качественный и недорогой табак для кальяна Дэд Хорс, который появился на рынке Украины сравнительно недавно уже успел завоевать своих почитателей. Это качественный и «честный» табак, производитель которого открыт по отношению к своим клиентам и полностью раскрывает секреты приготовления данного вида табака. Поэтому табак данной марки ценится среди истинных почитателей курения кальяна.

Выбирайте кальян и табак для него правильно, и получайте от процесса удовольствие, мы этого заслуживаем!