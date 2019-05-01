Как правильно выбирать палатку для туристических походов

Современные палатки сильно отличаются от тех, с которыми ходили в походы пару десятков лет назад. Технологии в производстве палаток позволяют туристу чувствовать себя в лоне дикой природы относительно комфортно, не опасаясь дождей, ветров и это главное отличие современных палаток. Покупать палатку лучше в интернет-магазинах, где обычно больше выбор и цены ниже, к примеру, на сайте https://fainaidea.com/ представлен большой ассортимент по хорошим ценам.

Какие бывают палатки

Классификаций разделений палаток есть несколько, но если не углубляться в недра, то условно палатки можно разделить на два больших класса: походные и кемпинговые. Походная – это небольшая палатка, которую можно унести на плечах, ее вес от 2 до 4 кг. А кемпинговая палатка большая и тяжелая, обычно ее вес превышает 4 кг, и перевозят ее в багажнике машины, а не на плечах. Средний вес кемпинговых палаток около 12 кг, поэтому носить ее на плечах не очень комфортно.

Есть и другая классификация палаток, в зависимости от ее качества и прочности. Есть профессиональные, к которым повышенные требования прочности, и которые используются в тяжелых условиях, но и цену имеют довольно большую, поэтому для рядового туриста они в большинстве будут излишеством. Также есть любительское снаряжение, которое рассчитано не относительно недолгое использование, но по цене более доступной.

Требования к палаткам

Палатка должна быть двуслойной, профессиональная или любительская, но обязательно иметь два слоя материала. Палатка обычная имеет один или два входа, обязательно дублированные сеткой. И еще одно важное требование к качественной палатке – это наличие тамбура, в который можно класть вещи, и они не будут мешать вам в самой палатке. В хороших палатках как правило, есть система вентиляции, система растяжек и штормовых растяжек, которая предназначена для использования в условиях высокой ветровой нагрузки.

Дно палатки бывает из капрона, каландрированного капрона и армированного полипропилена. Все варианты приемлемы, но капроновый не протирается.

Еще следует прислушаться к рекомендациям опытных туристов, которые советуют брать палатку по количества человек на одного больше. То есть если вы планируете ходить в походы в большинстве случаев вдвоем, то палатку лучше брать рассчитанную на троих человек. Комфорта от проживания в такой палатке гораздо больше, а цена отличается несущественно.