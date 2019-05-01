Як правильно вибирати кутовий диван

Диван — один з основних предметів меблів в будинку і символ затишку. На ньому ми проводимо довгі вечори за переглядом фільму, зустрічаємо гостей або навіть спимо. Тому до вибору цих м’яких меблів потрібно поставитися уважно, враховуючи тривалий термін служби і досить високі ціни на якісні моделі. Важливо відповісти на кілька запитань: для чого купується диван, чи буде він використовуватися як спальне місце, який бюджет і площа приміщення, в якому він буде стояти. Якщо ви плануєте придбати кутовий диван, то гарні поради щодо вибору можна прочитати тут.

Багато сучасних молодих людей купують диван не тільки для гостьової кімнати, але і для спальні, тому що це універсальні меблі, які не займають багато місця і, при цьому, забезпечують комфортний відпочинок. Це дуже актуально для господарів невеликих квартир. Так вдень диван може бути місцем для зустрічі з друзями, а вночі ліжком.

Якщо вибирати кутові дивани то варто враховувати площу кімнати, особливості планування та інтер’єру. Також варто звернути увагу на матеріал, з якого створений диван і механізм його розкладання.

Види диванів за формою:

Прямий. Класичний диван, який можна розмістити біля стіни або в центрі кімнати;

Кутовий диван може візуально збільшити кімнату, зберігаючи при цьому вільний простір. Він може бути ліво- або правостороннім, а також взаємозамінним;

Модульний. Є універсальним і багатофункціональним варіантом. Являє собою набір елементів різної форми, які можна комбінувати, створюючи кожного разу щось нове. Такий диван можна адаптувати під будь-який розмір і планування кімнати;

Острівний. Він створений для обстановки офісу, кафе, кінотеатру чи великий вітальні.

Сидяча зона дивана повинна бути твердіше спинки, для того щоб тіло могло повністю розслабитися.

Оббивка дивана повинна складатися з щільного важкого матеріалу, який надовго збереже свій зовнішній вигляд і якості. Для того щоб диван якомога довше мав привабливий вигляд, варто придивитися до тканини з малюнком. На ній менш помітні плями і пошкодження.

Наповнювач може бути поролоновим, пінополіуретановим, в дорогих моделях — латексним. Особливу увагу варто приділити пружинам. Саме від них залежить комфорт. Пружини можуть мати класичну конструкцію, змійкою або незалежний блок пружин.

Від матеріалу, з якого виготовлений каркас, залежить міцність дивана і його зносостійкість. Каркас може бути:

Металевий. Надійний, довговічний і доступний варіант;

Дерев’яний. Його зносостійкість залежить від породи дерева;

Комбінований. Найдешевша модель каркаса, але при цьому дуже стійка.

Не поспішайте купувати перший ліпший диван що побачили, бо це меблі які зазвичай міняють нечасто, і буде шкода побачити більш вдалий варіант після того як вже придбали перший що потрапив до вас у очі.