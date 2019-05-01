Міфи про електричні чайники: де правда, а де брехня

При виборі електричного чайника фахівці рекомендують спочатку визначитися з матеріалом приладу, розібратись у чому переваги і недоліки електричних чайників, а не прислухатись до розповсюджених міфів про їх використання в побуті. Аде варто знати що з міфів відповідає дійсності, а що є дійсно міфом. Тож обговоримо міфи про електричні чайники. А вже зрозумівши що й до чого купувати краще тут https://besttopshop.com.ua/chainyky-elektrychni.

Пити воду з електричного чайника шкідливо

Часто зустрічається думка, що при кип’ятінні в воду потрапляють шкідливі речовини, однак це може відповідати дійсності тільки для пластмасових чайників самого поганої якості. Найбільш екологічними вважаються чайники зі скла і кераміки, ці матеріали не можуть вступати в хімічні реакції.

Вода в електричному чайнику набуває неприємного смаку

Після придбання чайника рекомендується кілька разів закип’ятити в ньому воду «вхолосту», щоб прибрати все, навіть ледь вловимі присмаки. У рідких випадках після кип’ятіння присмак може залишитися, однак більшість сучасних чайників виготовляються з високоякісних матеріалів і проблема неприємних ароматів в них вирішена.

Електричний чайник пожежонебезпечний

У сучасних електричних чайників обов’язковим є наявність датчиків перегріву, проте необхідно завжди включати чайник з мінімально рекомендованою кількістю води і закривати кришку чайника, інакше парова автоматика може не зреагувати.

Електричний чайник дуже гучний

Легкий шум видають практично всі електрочайники і пов’язано це з природними звуками закипання води. Якщо ви хочете повністю виключити будь-які звуки, що видаються приладом, то зверніть увагу на термопот — він підтримує постійну температуру води і завдяки цьому набагато тихіше.

Електричний чайник потрібно часто міняти

Термін життя чайника залежить від акуратності в обігу з ним, а також від зовнішніх факторів середовища. Так, при використанні нефільтрованої води поступово в чайнику буде накопичуватися накип, яку потрібно чистити. При скачках напруги в розетці чайник так само може завчасно вийти з ладу.