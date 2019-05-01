Как выбрать постельное белье для подростков?

Крепкий сон – это залог хорошего здоровье. Особенно полноценный отдых важен в подростковом возрасте, когда организм человека еще формируется и активно растет во сне. Именно поэтому, родителям так важно позаботиться об обустройстве качественного и правильного спального места для подрастающего ребенка. При этом более пристальное внимание следует уделить комплекту постельного белья. Чаще всего, подростки спят на односпальных либо полуторных кроватях или диванах, то есть размер спального места варьируется:

• длина 200 – 210 см;

• ширина 70/100 – 120/160 см.

Это значит, что, планируя приобрести постельное белье для подростков, стоит ориентироваться именно на данные параметры. Однако, размер постельных принадлежностей не является сложным критерием и конкретный параметр легко вычислить исходя из размеров спального места. Здесь важно, чтобы простынь полностью закрывала матрас и подгибалась под него. Так как подростки спят очень беспокойно, можно предложить вариант простыни с резинкой или липучками. Такое изделие легко заправлять и оно хорошо удерживается на месте. Также наволочки и пододеяльники должны соответствовать размерам предметов, для которых они предназначаются. Более пристальное внимание требуется уделить качеству постельного белья.

Оно должно соответствовать следующим требованиям:

• отличаться экологической безопасностью;

• быть гигроскопичным;

• несминаемым;

• гипоаллергенным;

• приятным на ощупь;

• прочным.

Именно таким критериям соответствуют изделия из натуральных тканей, предлагаемые магазином «Постелька». Постельное белье для подростков купить можно на сайте https://postelka.com.ua/postelnoe-bele-dlya-podrostkov/. Еще важными параметрами для постельного белья являются его износостойкость и легкий уход. Чтобы понять, что изделия соответствуют данным критериям, следует внимательно изучить информацию на упаковке. Помимо состава ткани, также необходимо убедиться, что продукцию можно стирать при высокой температуре, так как это свидетельствует о качестве ткани и нанесенных красителях. Оптимальный вариант при выборе ткани – это:

• бязь;

• сатин;

• ранфорс;

• поплин;

• флис.

Именно такие ткани отличаются необходимой плотностью, безопасностью и износостойкостью. Кроме того, они имеют доступную стоимость и на них можно наносить рисунок различным методом, включая и 3d-технологию.