Как работает криолиполиз?

Криолиполиз — это один из популярных методов расщепления жиров в организме. С его помощью любая девушка может скорректировать фигуру и сделать ее более подтянутой, красивой без изнурительных диет и хирургического вмешательства. Популярность данного метода заключается в том, что после его применения результат видно практически сразу, но при этом нет восстановительного процесса (у вас нет ссадин, ран, царапин) кожный покров остается целостный.

Как работает данная методология? С помощью холода и специального оборудования происходит уничтожение жировых клеток на необходимых участках. Все дело в том, что клетки организма по-разному реагируют на понижение температуры, к примеру, кожа имеет восстанавливающие функции, поэтому после охлаждения возвращается в привычный вид, а вот жировые клетки не обладают защитным механизмом против голода. Поэтому если на них воздействовать минусовыми температурами, то вследствие жир повреждается и погибает, после выводится естественным путем.

Как осуществляется процедура криолиполиза? С технической точки зрения это выглядит так, необходимая проблемная зона засасывается в специальную выемку, которая имеется в приборе, после на эту зону подается холод в среднем до -9 градусов. В зависимости от процента подкожного жира, воздействие продолжается примерно от 50 до 90 минут. Градус, а также время устанавливает доктор, исходя из индивидуальных особенностей вашего организма. После того как участок охлаждается до заданной температуры, жировые клетки начинают распадаться, тем самым запускают в организме процесс похудения.

Универсальность данного метода заключается в том, что его могут использовать все, как девушки, которым необходимо немного похудеть, то есть будет достаточно 1-2 процедур, так и те, у кого процент жира в организме достаточно высокий, им потребуется большое количество процедур для того, чтобы создать идеальное тело. Очень важно учитывать, что при похудении с помощью спорта, а также диет, организм худеет неравномерно и практически невозможно добиться эффекта локального похудения. Но следует отметить, что с помощью данного метода возможно локальное похудение. Это значит, что если у вас есть проблемная зона, но в целом тело вас устраивает, вы можете убрать жир только в этой зоне, к примеру — на животе или бедрах. Чтобы добиться максимального результата, обращайтесь только к профессионалам. В центре Киева находиться отменный институт красоты европейского класса и качества — Moi Parisienne. Институт специализируется на аппаратных методиках.

Основные преимущества:

Не нарушает деятельность организма.

Нет восстановительного процесса.

Безоперационный. Поэтому, не останется рубцов, шрамов, синяков.

Универсальный способ, поскольку помогает уменьшать объём в разных зонах.

Незначительная продолжительность курса.

Возможность совмещать с другими процедурами.

Что касается недостатков, то данная технология не сработает, если у вас последняя стадия ожирения. Вам могут отказать в проведение данной процедуры, если у вас аллергия на холод, беременность, установлен электрокардиостимулятор или на месте для проведения манипуляций есть повреждения (царапины, раздражение, ранки).