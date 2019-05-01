Главные правила покупки идеальных босоножек

Теплая погода обязывает обувать летнюю обувь, которая позволяет ноге дышать и обеспечивает комфорт и безопасность при жаркой погоде. Поэтому сейчас пора задуматься, если у вас нет подходящей летней обуви про выбор легких и удобных, красивых и прочных, недорогих и качественных босоножек. И если мужчины обычно руководствуются при выборе босоножек суровыми правилами – чтобы размер подходил и ноге было удобно, то при выборе женских босоножек гораздо большему количеству факторов следует уделить внимание, начиная от фасона и цвета и заканчивая надежностью и безопасностью для здоровья.

Но главным правилом выбора любой обуви и босоножек в том числе является не дизайн или фасон, цвет или высота каблука, а правильный размер и безопасность для здоровья, комфорт при ношении. Вот мы и попробуем рассмотреть все нюансы выбора босоножек, чтобы они хорошо смотрелись на ноге и главное — чтобы были удобны и безопасны.

Идеальные босоножки

Идеального в мире нет ничего, но стремление к идеалу приветствуется и в выборе босоножек. Так какие они идеальные босоножки попробуем описать главные факторы для понимания что близко к идеальной летней обуви.

Материал. Должны быть исключительно из мягкой натуральной кожи. Даже если внешняя сторона сделана из ткани, то внутри босоножек – кожа и ничто другое. Иначе – вашим ногам гарантированы мозоли и потертости

Должны быть исключительно из мягкой натуральной кожи. Даже если внешняя сторона сделана из ткани, то внутри босоножек – кожа и ничто другое. Иначе – вашим ногам гарантированы мозоли и потертости Швы и строчки. Четкие, аккуратные швы – залог высокого качества. Никаких торчащих ниток, плохо приклеенных подкладок, выступающих деталей – эти «мелочи» будут травмировать ступню

Четкие, аккуратные швы – залог высокого качества. Никаких торчащих ниток, плохо приклеенных подкладок, выступающих деталей – эти «мелочи» будут травмировать ступню Ремешки. Из очень мягкой кожи – это поможет избежать потертостей. Самая правильная фиксация вокруг щиколотки

Из очень мягкой кожи – это поможет избежать потертостей. Самая правильная фиксация вокруг щиколотки Задник. Должен быть жестким и надежно фиксировать пятку

Должен быть жестким и надежно фиксировать пятку Каблук. Оптимальная высота у каблука: длина стопы в сантиметрах поделенная на семь. При размере 37-39 (23-25,5 – европейская нумерация) высота идеального каблука – 3-4 см.

Оптимальная высота у каблука: длина стопы в сантиметрах поделенная на семь. При размере 37-39 (23-25,5 – европейская нумерация) высота идеального каблука – 3-4 см. Широкий носок. Позволит пальцам ног свободно сгибаться – разгибаться, обеспечит нормальное кровообращение, а значит, ноги будут меньше уставать

Позволит пальцам ног свободно сгибаться – разгибаться, обеспечит нормальное кровообращение, а значит, ноги будут меньше уставать Супинатор. Его наличие обезопасит стопы от развития плоскостопия и сделает вашу ходьбу более комфортной.

Основные правила выбора босоножек

Ознакомившись с тем какими должны быть идеальные босоножки, следует еще понимать, как правильно мерять и выбирать, где покупать и на что обратить внимание. Следует обратить также внимание на босоножки с закрытой пяткой, так как они более надежно защищают наши ноги от повреждений. Итак, приведем основные правила, которые помогут вам сделать правильный выбор летней обуви:

Мерять обувь всегда лучше во второй половине дня, так как ступня к вечеру у всех абсолютно людей немного отекает и поэтому лучше взять обувь, в которой будет комфортно в любое время суток.

Размеры обуви у разных стран, и даже производителей одной страны могут кардинально отличаться, поэтому выбираем по размерам, а покупаем лишь после примерки.

Обувь на ноге не должна создавать даже минимального дискомфорта, даже если неприятные ощущения минимальны, с течением продолжительного времени ходьбы в такой обуви вы сможете получить массу неприятных сюрпризов, начиная от мозолей и заканчивая деформацией стопы.

Мерять при выборе обуви всегда нужно на обе ноги, так как у многих людей ступни ног имеют отличия не только в размере, но и в форме. И если левый босоножек вам подошел идеально, это не значит, что так же будет и с правым.

И подводя итоги хочется еще напомнить, что какой бы ни была удобной обувь, ортопеды рекомендуют ходить в одной обуви не более 5-6 часов, это предупредит развитие проблем со здоровьем стопы, так как нагрузка будет меняться со сменой обуви и в работе будут участвовать разные группы мышц, что позволит сохранить ваши ноги здоровыми.