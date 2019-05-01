Что подарить ребенку на «Последний звонок» в 1 классе

Для всех без исключения родителей день, когда ребенок идет в школу имеет особое значение. Переполняет гордость, чувство тревоги и немножко грусти, что так быстро летит время, и ты не успеваешь привыкнуть к тому, что твой малыш уже готов делать свои первые шаги в самостоятельную жизнь. И вот первый год, наполненный хлопотами, переживаниями, исписанными тетрадками позади. Впереди у первоклассника – долгожданные летние каникулы. Так хочется отметить успехи ребенка за год в школе, поощрить успеваемость или, наоборот, подстегнуть к будущим успехам.

Период, когда ребенок заканчивает 1-ый класс, приходится на становление личности. Психологи советуют внимательно прислушиваться к желаниям ребенка. Это вовсе не означает, что нужно потакать ему во всем и удовлетворять любую прихоть. Просто не нужно навязывать свое мнение относительно игр, развлечений и игр. Можно подсказывать, советовать, направлять. Ребенок уже четко знает, чего хочет, поэтому прежде, чем делать сюрприз школьнику – лучше заранее разузнать, что ему интересно было бы получить в этот памятный день. Хорошим вариантом подарка для ребенка могут быть фигурки игровых персонажей из любимых мультфильмов.

Я бы разделил идеи подарков отдельно для мальчиков и девочек.

Мальчикам подойдет:

Конструктор

Наборы моделирования



Фитнес-браслет



Настольные игры



Приставка



Хорошая книга (про космос, животных, страны мира, оружие)



Велосипед



Машинки/вертолеты на радиоуправлении



Робот



Боксерские перчатки



Хоккейное снаряжение



Девочкам понравится:

Кукла



Игровой домик



Часы



Ролики



Сумочка



Украшение-медальон для «секретиков»



Сундук или шкатулка



Красивое платье и аксессуары



Креативным ребятам, увлекающимся творчеством и поделками придется по душе модный тренд этого лета – яркий набор радужек. Он развивает мышление, мелкую моторику рук и наполняет летние будни яркими красками. Если вы давно хотели приучить ребенку к новому виду творчества, увлечь его, то это самый лучший момент подарить набор для рукоделия. Современный рынок переполнен различными развивающими наборами: для моделирования, бисероплетения, вязания, вышивания, декупажа и т.д. А как вам вариант именной фототарелки в качестве подарка для первоклашки? Мне кажется, идея очень достойная.

В отдельную категорию я бы отнесла подарок домашнего питомца. Это действительно отличный повод подарить ребенку долгожданного друга. И если до этого вы придумывали сотни отговорок, почему не станете покупать щенка, то окончание 1-го класса это действительно повод поощрить ребенка за его успехи. Обязательно сделайте акцент на том, что ребенок сделал первый шажок во взрослую жизнь и теперь может принимать на себя ответственность и заботиться о ком-то еще. Подарок щенка или котенка запомнится первокласснику на всю жизнь!

Устраиваем праздник!

Но помните, что кроме самого подарка важно устроить настоящий праздник в этот день. Заранее продумайте и подготовьте организацию. Для того, чтобы ребенок проникся важностью дня, поговорите с ним, можно поставить условие из серии «Если закончишь 1-ый класс на отлично…» и т.д. Можно вместе придумать, как интересно семьей отметить этот день.

Пикник

Поход в кино (выберите хороший семейный фильм)

Поход в кафе (сходите в детское кафе, в которое никогда не ходили)

Посещение дельфинария

Аквапарк

Парк аттракционов

Боулинг

Если нет возможности устроить семейный праздник или выехать за город, тогда устройте для ребенка утренний квест с угадыванием подарка и места, где он запрятан. Детям очень нравятся такие игры, которые развивают воображение и эрудицию. Будет интересно, если вы включите в список вопросы школьной программы первого класса. Как раз будет возможность проверить знания ребенка и закрепить их.

Многие родители, чувствуя, что не уделяют достаточного внимания ребенку, стараются это компенсировать материально и на праздники дарят деньги. На такой праздник, как окончание первого класса — лучше этого не стоит делать. Целью подарка в такой день служит именно воспитательный момент. Необходимо подчеркнуть, что вы гордитесь своим сыном или дочерью и надеетесь, что он и дальше будет вас радовать.