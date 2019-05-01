Как правильно женские выбрать босоножки летом 2019? Модные советы от 7JA.NET

Близится лето, и каждая девушка задумывается про свой гардероб и безусловно про летнюю обувь. И в летнюю пору безусловно самой популярным видом обуви для представительниц прекрасного пола всех возрастов являются босоножки. Такая популярность данного вида обуви обусловлена многими причинами, среди которых главные – они открыты и нога не потеет, они легки и ноги не устают, они подчеркивают изящность женской ножки и это нравится мужчинам. Главное уметь правильно выбрать босоножки, чтобы подчеркнуть ваши достоинства, не принести вред здоровью ваших ног, ведь обувь играет немаловажную роль в этом и чтобы они были красивыми и современными.

Какой дизайн босоножек подойдет больше всего вам

Именно дизайн является главным фактором при выборе босоножек. И хотя мы понимаем, что главное в обуви – это ее удобство, безопасность, надежность, но при выборе все большинство девушек в первую очередь ориентируется именно на дизайн, или по-другому, фасон. Поэтому про то как выбрать подходящий дизайн босоножек под ваш стиль мы и поговорим. Вообще на тему выбора фасона босоножек можно писать и говорить очень много, так как на рынке представлено настолько широкое разнообразие данного вида обуви, что даже перечислить все известные типы будет довольно проблематично и не особо интересно вникать большинству девушек. Поэтому остановимся на общих принципах выбора босоножек по стилю и дизайну.

Если говорить про дизайн и фасон, то следует обратить внимание на силиконовые босоножки, которые появились относительно недавно и считаются новинкой. Босоножки из силикона или с прозрачными вставками на сегодня считаются одними из самых популярных. Возможно силиконовые босоножки не настолько комфортны и практичны как сделанные из кожи. Но они настолько эффектны, что многие модницы забывают про их маленькие недостатки в носке стараясь удивить всех своим неповторимым образом. И если еще пару лет назад только селебрити могли позволить себе шествовать на подиумах в прозрачной обуви, то сегодня на улицах больших городов можно часто увидеть красивых девушек в силиконовых босоножках.

Также следует вспомнить уже давно известные и даже копирующие обувь из древних времен, времен гладиаторов и отличающиеся своей прочностью, легкостью и удобством босоножки гладиаторы. Данный вид обуви отличается красивым дизайном, большим видом разных фасонов. Такие босоножки отлично сочетаются с этническими костюмами и частенько их украшают всевозможными принтами, что дает возможность носить их практически с любыми костюмами.

Стоит ли вообще далее перечислять модели босоножек, учитывая сколько видов их существует, а ведь выбирать приходится одну, в лучшем случае можем себе позволить две пары. Отталкивайтесь от своих предпочтений и модных трендов и это позволит вам бывать именно ту обувь, которая будет нравится вам, будет популярной и современной.

Определяемся с размером босоножек

Если в первую очередь девушки смотрят на дизайн, то вторым, и даже по важности более важным фактором выбора является размер босоножек. Ведь самая красивая обувь неподходящего размера может принести массу неудобств. Поэтому следует знать свой размер, учитывая, что каждый производитель даже в одной стране может существенно отличаться в предлагаемой размерной сетке своей обуви. И стоит руководствоваться простым правилом никогда не покупать обувь любу, и босоножки в том числе, не примеряв и не попробовав пройтись пару шагов, чтобы почувствовать обувь «на ходу».

Материал босоножек – один из главных факторов выбора

Как мы уже вспоминали среди современных материалов, применяемых для производства босоножек есть такие экзотические как силикон и многие другие, про которые большинство девушек даже не слышали. Но предпочтение для ношения каждый день следует отдать привычным многим кожаным и изделиям из трикотажа. Такая обувь наиболее практична, удобна, дышит, а стоит не так дорого.

Правильный выбор летних босоножек поможет создать целостный гармоничный образ и чувствовать себя комфортно и преодолевать значительные расстояния без вреда для здоровья ваших стоп.