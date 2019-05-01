Как быстро избавиться от заложенности носа

Насморк только кажется мелочью – считать ерундой его могут лишь те, кого ни разу в жизни серьезно не прихватывал ринит. Приятного мало – никому не нравится ни красный нос и слезящиеся глаза, ни сама необходимость каждые пять минут доставать платок, ни, тем более, отсутствие возможности нормально дышать.

В народе говорят: если насморк лечить – он пройдет за семь дней, а если обходиться без таблеток – придется ждать неделю. Медики утверждают: ждать можно и неделю, и месяц и даже полгода, ведь не всегда ринит проходит сам по себе. Сейчас, в начале лета, когда вовсю цветут растения, с аллергическим насморком сталкиваются многие. Но вызывать его могут не только аллергены, но также вирусы и микробы. На сегодня есть много эффективных лекарственных препаратов, которые отлично могут справиться с насморком за короткий промежуток времени. В первую очередь это разработка от «Производственной фармацевтической компании Обновление» — препарат Сиалор! Для тех, кто ранее не пользовался этим отличным препаратом, вот инструкция для Сиалор, в ней вы можете посмотреть как его правильно использовать. чтобы быстро вылечить насморк. Особенно важно их применять в самом начале болезни, когда болезнь находится на начальной стадии. Избавиться от заложенности носа без лекарств можно с помощью народных средств и соблюдения режима.

Самые эффективные народные способы избавиться от насморка за день

Промывание

В борьбе с насморком с помощью подручных средств можно использовать солевые растворы для промывания носа. Они помогают снять отек слизистой. Для этого чайную ложку соли, морской или обычной, разводят в теплой воде, после чего промывают нос этим раствором.

Такой способ советуют медики, чтобы вылечить насморк у ребенка – из-за отсутствия лишней «химии». Промывать нос можно с помощью шприца или пипетки.

Нашатырный спирт

Нашатырь также в состоянии помочь облегчить дыхание при заложенности носа. Для этого советуют пары нашатырного спирта вдыхать по очереди в обе ноздри каждые полчаса. Через несколько часов наступит обещанное облегчение.

Лимонный сок

Кроме сока алоэ и каланхоэ, которые часто используют в качестве лечебного средства против насморка в домашних условиях, можно закапывать нос соком лимона. Результат тот же – уже вскоре от насморка не останется и следа.

Прогревание

Также при легкой простуде помогает прогревание носа той же солью. Для этого ее нужно нагреть на сухой сковороде, завернуть в платок или небольшое кухонное полотенце и прикладывать к гайморовым пазухам. Одной процедурой не обойдется – придется повторить несколько раз. Такой метод снимает отек и облегчает дыхание.

Ингаляции

Ингалятор сегодня есть дома у многих, тем более — у родителей маленьких детей, для которых редкий сезон проходит без простуды. Ингалятор может сыграть роль палочки-выручалочки, если нужно вылечить насморк у ребенка, да и взрослым такой способ лечения не принесет ничего, кроме пользы.

Вместо лекарства можно использовать отвары трав — эвкалипта, шалфея, ромашки. Если ингалятора нет, можно использовать старый метод, всем знакомый с детства, — дышать над кастрюлей с отваром трав, накрыв голову полотенцем.

Голодовка

В случае любого недомогания врачи советуют меньше есть, чтобы организм бросал все силы на борьбу с вирусом и бактериями, а не тратил их, переваривая очередную отбивную.

Тяжелую пищу во время простуды вообще принимать не рекомендуют, а к такой относятся красное мясо, копчености, колбасы. Не советуют и сардельки с сосисками, сладкое, выпечку, бутерброды или тосты из белого хлеба. Лучше всего в дни, когда недомогание дает о себе знать, ограничиться фруктами или овощами, или только водой.

Проветривание помещений

Это одно из главных правил, при соблюдении которого выздороветь удастся быстрее. Медики советуют ежедневно открывать окна и проветривать комнаты. Вопреки распространенному мнению, даже вирус гриппа не приходит с улицы через окно, но вполне комфортно себя чувствует в комнате с отсутствием движения воздуха, где, к тому же, очень быстро размножается.