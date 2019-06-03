Как зарядить аккумулятор, что бы он не уменьшил свою емкость

Правильная зарядка — залог долгой эксплуатации.

После покупки новенького мобильного телефона в магазине AKS многие из нас, находясь в состоянии некоторой эйфории, забывают о нескольких очень важных правилах, от которых напрямую будет зависеть качество и длительность работы устройства. Во-первых, путем изучения буклета поставляемого в коробке необходимо определить какой тип аккумулятора установлен в Вашем телефоне или планшете, а во-вторых ознакомиться с инструкцией его правильной эксплуатации.

По химическому составу существует несколько наиболее распространенных аккумуляторных батареи:

Литий-полимерные батареи имеют гелеобразные электролит что позволяет их делать ультратонкими с большой энергоэффективностью;

Литий-ионные химические накопители работают на основе жидкого электролита, поэтому при одинаковых размерах с Li-Pol элементом будет иметь меньшую емкость, но и по цене будет гораздо дешевле;

Никель-металлогидридные источники тока используются крайне редко, так как тяжело переносят состояния перезаряда, переразряда и высокие температуры, а также склонны к самопроизвольной потере энергии.

Теперь, зная наиболее распространенные типы, нужно понимать как зарядить аккумулятор в первый раз и при дальнейшей его эксплуатации.

Особенности процесса зарядки аккумуляторных батарей.

Существует уже наработанная и проверенная годами схема восстановления энергии разряженных устройств

Обязательное использование оригинальных сетевых зарядных принадлежностей;

Максимально комфортный диапазон работы литиевых батарей лежит в пределах 20-90 процентах от полной емкости. Поэтому крайне не рекомендуется оставлять устройство подключенным к сети после достижения 100% и допускать падение заряда до 0%;

Один раз в квартал необходимо проводить так называемую калибровку, для чего акб разряжается полностью и затем заряжается до максимального значения. Вся эта процедура должна осуществляться на полностью выключенном устройстве. После включения при необходимости нужно дозарядить батарею. Эти шаги нужно повторить 2-3 раза, тогда емкость источника тока будет в последующем использоваться в полной мере;

В том случае, если пришлось купить новый аккумулятор на этом сайте, то при первой зарядке после достижения ста процентов, рекомендуется подождать еще пару часов и тогда потенциал акб раскроется полностью;

Если нужно оставить батарею на хранение, то заряжена она должна быть примерно на половину. Один раз в 2-3 месяца требуется провести обслуживание аккумулятора путем “разрядки-зарядки” и опять поместить акб в темное место.

Теперь картина “как зарядить аккумулятор” полностью ясна.

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