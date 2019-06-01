Чим ЖК «Монреаль» вигідно відрізняється від іншої київській забудови?

Один з основних показників якості створюваного різними забудовниками житла — пропонований майбутнім мешканцям рівень комфорту і персональної свободи. Його зростання багато в чому залежить від тих методів і ідей, які реалізуються проектувальниками в процесі будівництва житлових комплексів різних типів. І лише одиницям вдається створити унікальне житло, що відповідає сучасним вимогам до умов комфорту проживання людини в повсякденному житті.

У числі таких проектів на багатьох порталах про новобудови у столиці все частіше згадують «Монреаль» — житловий комплекс, що будується в одному з центральних районів Києва. Його незвичайна концепція і маса різнопланових особливостей вже сьогодні роблять його одним з найбільш цікавих і перспективних подій на регіональному ринку. При цьому ЖК демонструє гармонійне поєднання свіжих архітектурних ідей, перевірених технічних рішень і грамотне використання логістичних переваг для виведення комфорту в ЖК на зовсім іншу якісну щабель.

Чим приваблює життя в нерухомості столиці?

Безумовно, однією з перших вагомих заявок на високий рівень зручностей у відгуках про новобудову «Монреаль» є її розташування майже в центрі Києва. Серед маси переваг столичного центру особливий вплив на якість життя в ЖК мають наступні фактори:

близькість всієї комерційної та соціальної інфраструктури, відповідної запитам жителів мегаполісу в повсякденному житті;

гарна транспортна розв’язка, близькість станцій столичного метро «Палац« Україна» та «Олімпійська»;

20 хвилин пішого ходу до Бессарабського ринку та Хрещатика;

можливість насолоджуватися відпочинком і прогулянками по алеям і парковим зонам, що розташовані поруч;

близькість будівель, що мають культурну цінність і дозволяють поринути в дух історичного Києва.

Новобудови столиці – це можливість відчути всі переваги доступності і всього необхідного для повноцінного відпочинку і побуту. Це підтверджує приклад ЖК «Монреаль», розташування якого практично в серці столиці напевно порадує цінителів наповненою і різнобічної життя.

Які технічні рішення лежать в основі побутового комфорту мешканців сучасних ЖК?

Фундаментальним чинником майбутнього успіху того чи іншого ЖК є якість виконуваних робіт, використовуваних матеріалів і задіяних технологій, які забезпечують технічну якість майбутнього житла. У проекті новобудови Києва «Монреаль» користувачі форумів про нерухомість відзначають ряд переваг, що дозволяють створювати прекрасні умови для повсякденного комфорту мешканців:

дотримання європейських стандартів якості для нерухомості бізнес-класу;

використання сертифікованих екологічно чистих компонентів, які роблять житло безпечним для здоров’я мешканців;

задіяння монолітно-каркасної технології, що забезпечує високі показники енергоефективності, звукоізоляції і стійкості конструкцій;

застосування металу, каменю і скла в оформленні громадських зон та дизайні фасадної обробки;

інженерні комунікації, що дають можливість підключення системи «розумний дім» і створення індивідуальних умов для комфорту кожного жителя новобудови.

Технологічність і прихильність європейському баченню надійного і якісного будівництва дозволяють гарантувати мешканцям «Монреаля» високу ступінь персонального комфорту. Власники квартир у ньому можуть повноцінно розслабитися, не турбуючись про надійність і безпеку свого житла і просто насолоджуватися життям.

Що характеризує ЖК Монреаль як всебічно зважений будівельний проект?

Незважаючи на відповідність сучасним вимогам до якості будівництва, далеко не кожен ЖК може вважатися по-справжньому комфортним і прогресивним. Унікальними їх роблять нестандартні проектні рішення, що забезпечують різні грані побутового зручності мешканців. Новобудову Голосієво «Монреаль» у відгуках називають прекрасним прикладом організації всебічного комфорту інвесторів, що пояснює ряд особливостей цього проекту:

власні планування квартир з упором на їх ергономічність і затишок, виконані по нетипового проекту;

озеленені тераси на верхніх ярусах споруди, де мешканці зможуть помилуватися панорамними видами Києва;

зручний вхід, що веде в стильне лобі з розташованої в ньому консьєрж-службою;

охороняється внутрішній дворик — острівець захищеності і спокою в серці столиці;

наявність своєї інфраструктури, в тому числі дитячого садка і двох’ярусного паркінгу, обладнаного системами контролю загазованості, димовидалення, пожежної безпеки, відеомоніторингу та ліфтами до житлових поверхах.

Перераховані особливості нового ЖК «Монреаль» в Києві дають вичерпну відповідь на питання, чому старт його будівництва називають одним з головних подій в столичній забудові. Його проектувальникам вдалося втілити в життя ряд оригінальних ідей, поєднавши їх з перевіреними технологіями і грамотним плануванням для комфорту майбутніх мешканців.