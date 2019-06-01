Как взять быстрый займ на карту или кредит на карту в Киеве

Оформление кредита в украинском банке долгий и сложный процесс, который может длиться несколько дней. Он целесообразен, когда человеку нужна крупная сумма денег, и он готов собирать документы и ждать решения сколько потребуется. Если же гражданину необходима небольшая сумма денег на несколько дней или максимум на месяц, тогда ему рекомендуется обращаться в микрофинансовые организации. Они дадут деньги сразу же по первому требованию, даже новому клиенту.

Получить онлайн кредит в Киеве обратившись в микрофинансовую организацию не сложно. Все что потребуется от потенциального заемщика это посетить официальный сайт компании и заполнить там небольшую анкету. В ней нужно указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер, реквизиты паспорта, место регистрации и прописки, данные работодателя, среднемесячный доход и расходы.

На основании полученной информации специальная компьютерная программа автоматически принимает решение. Поэтому чтобы повысить шансы, и гарантировано получить кредит онлайн на карту в Киеве потенциальному заемщику следует все данные в анкете указать правильно, без ошибок, в противном случае ответ будет отрицательным.

Взять кредит на карту в микрофинансовой компании могут граждане или частные предприниматели, которые соответствуют следующим критериям:

возраст – от 18 лет;

украинское гражданство;

постоянное проживание на территории страны;

полная трудо- и дееспособность.

По сравнению с банковскими, эти требования выполнить вполне под силу практически каждому нашему соотечественнику. Чтобы получить кредит на карту заемщику следует иметь во время заполнения заявки: паспорт, идентификационный номер, именную платежную карту и гаджет с доступом в интернет. Документально подтверждать доходы, трудовой стаж или любую другую информацию, касающуюся финансово-имущественного состояния клиенту, не потребуется. Благодаря чему взять быстрый заем в микрофинансовой компании смогут те категории наших соотечественников, которым сложно предоставить информацию о свои доходах. Например, много украинцев работает неофициально или же оформлены на «минималку». Им получить кредит на карту в Украине в банке не удастся. Единственным местом, где они смогут взять деньги в долг, является микрофинансовая компания.

Решение о выдаче займа принимается практически мгновенно и отсылается в форме SMS будущему заемщику на контактный телефон. Если сумма и срок подходит клиенту, ему далее следует ввести платежные реквизиты банковской карты. После чего следует завершающий этап – формирование и подписание электронной формы кредитного договора.

В итоге оформить быстрый займ онлайн в Украине в финансовой организации удастся всего за 20-30 минут, причем новому клиенту. Постоянные же заемщики, чтобы оформить быстрый займ cashberry.com.ua тратят не более 5 минут. Ведь им уже не нужно еще раз заполнять свои данные в анкете, они сразу же переходят к этапу формирования кредитного договора. Еще один плюс финансовых компаний, то что быстрые займы у них оформляются без обеспечения.