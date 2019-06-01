Как правильно выбирать и где покупать промышленное оборудование

Сегодняшние технологии разительно отличают промышленное оборудование от того, которое существовало еще пару десятков лет назад. Сегодня оно настолько высокотехнологичное и сложное технически, что уметь пользоваться и выбирать должен лишь специалист, который владеет умениями и навыками необходимыми для этого. Существует очень много категорий промышленного оборудования, мы же попробуем рассмотреть все нюансы и тонкости выбора, такого сложного и необходимого оборудования как промышленные воздуходувки, которые позволяют создавать повышенное давление в необходимых производственных процессах, на предприятиях самого разного масштаба и направления деятельности. В каечтве примера можно посомтреть на такой нагнетатель как воздуходувка Рутс, которая по своим параметрам многофункциональна и может использоваться в широком ряду промышленных систем.

Виды промышленных воздуходувок

Промышленные воздуходувки – это сложное высокотехнологичное оборудование предназначено для нагнетания воздуха в больших производственных объемах и создания избыточного необходимого для определенных процессов, давления. В зависимости от типа конструкции условно промышленные воздуходувки можно разделить на такие основные виды:

Ротационные нагнетатели. В них используется безмасляное сжимание. Вращение роторов производится в противоположные стороны.

Роторные нагнетатели. Выполнены такие воздуходувки из двух роторов. Нагнетание осуществляется за счет движения рамы мотора, что позволяет им функционировать.

Центробежные нагнетатели. Этот тип оборудования может работать как в режиме нагнетания воздуха, так и в противоположном режиме. Они практически аналогичны по строению с нагнетателями высокого давления.

Вихревые нагнетатели. Это промышленные агрегаты, которые обычно находят свое применение в качестве как вакуумных насосов.

Где используют воздуходувки

Спектр применения на производстве промышленных воздуходувок довольно широк, о наиболее часто их используют для удаления мелкого мусора, высушивания больших поверхностей, а также их окрашивания или покрытием другими материалами.

Любое оборудование для использования на производствах, включая промышленные воздуходувки является сложными техническими устройствами и для их выбора, пуска и наладки необходимо привлекать исключительно профессионалов в данной отрасли.