Межкомнатные двери Новый стиль — качество и безопасность | Дверной Олимп

На сегодняшний день рынок дверей Украины насчитывает десятки торговых марок, которые предлагают свою продукцию во всех регионах страны. Как же среди столь широкого ассортимента выбрать оптимальный и по цене и по качеству вариант, и какому бренду отдать предпочтение? Достойных и добросовестных производителей, входящих в топ достаточно много, одним из них является и торговая марка Новый стиль.

Компания производит межкомнатные двери свыше 15 лет, производство расположено на юге Украины, а именно в городе Херсон. Для изготовления своей продукции на фабрике используют только высококачественное сырье, которое соответствует европейским стандартам качества и позволяет экспортировать херсонские межкомнатные двери в различные страны Азии, Америки и Европы.

Материалы изготовления и конструкция дверей Новый стиль

В основе любой двери от ТМ Новый стиль лежит каркас из высушенного соснового бруса, который придет готовому полотну необходимую прочность и устойчивость к деформации.

Каркасно-щитовые модели. В них каркас покрывается тонкими листами МДФ, внутри полотна – сотовый наполнитель, выполняемый преимущественно из картона.

Сборные модели. Для этих моделей в качестве наполнения каркаса используются плоские или объёмные филёнки и вставки стекла различных форм и размеров. Двери такой конструкции на специальном станке стягивают болтами, которые закрываются специальными пластиковыми заглушками. Производитель заявляет об особой прочности таких моделей и их способности сохранять первоначальный внешний вид на протяжении многих лет.

Фабрика изготавливает двери только в стандартных размерах, ассортимент их представлен в пяти вариантах по ширине – 400, 600, 700, 800 и 900 мм. Высота постоянная, составляет 2000 мм

Покрытие дверей Новый стиль

Для облицовки полотен на фабрике используют только искусственные материалы высокого качества. Они гарантируют привлекательный внешний вид полотна на протяжении всего срока эксплуатации, защиту каркаса от воздействия влаги и простой уход. Широкий цветовой диапазон покрытий позволяет подобрать вариант под любую цветовую гамму интерьера.

Основные типы покрытий:

Пленка ПВХ-Delux — материал на основе поливинилхлорида. Который передает цвет и структуру натуральной древесины и отличается высокими износостойкими и защитными свойствами.

Экошпон – наиболее современный облицовочный материал, который максимально точно имитирует не только внешний вид различных пород древесины, но и тактильно максимально их напоминает.

Отдельно стоит выделить коллекцию дверных полотен без покрытия. Это грунтованные двери, которые позволяют клиенту самостоятельно декорировать их в зависимости от полета дизайнерской мысли.

Коллекции дверей Новый стиль

Вся продукция фабрики разделена на 16 коллекций. Здесь представлены модели следующих стилей: классика, модерн, лофт, минимализм и другие. Каждая из них создавалась с учетом последних трендов и позволяет каждому клиенту подобрать выразительные и стильные полотна, которые подчеркнут индивидуальность владельца и гармонично впишутся в общий вид помещения.

Купить модели Новый стиль в Киеве, Одессе и других городах

Широкий ассортимент представленного бренда можно увидеть в сети салонов «Дверной Олимп» или на одноименном сайте. Здесь каждого посетителя ждет индивидуальный подход — наши сотрудники с удовольствием расскажут о понравившихся моделях и помогут определиться с выбором. Также, компания предлагает ряд дополнительных услуг (предварительный замер дверного проема, доставка и установка блоков грамотными специалистами), которые сделают процесс покупки максимально выгодным и комфортным.