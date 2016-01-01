Хирургия катаракты
В клинике профессора Трубилина мы используем метод ультразвуковой факоэмульсификации с последующей имплантацией искусственного хрусталика. Удаление катаракты проводится на лазерном оборудовании Constellation Vision System американского производителя Alcon и является «золотым стандартом» в сфере хирургии глаза:
- Чувствительная аппаратура определяет оптимальную величину и расположение разреза в сетчатке, что способствует быстрому восстановлению тканей после операции;
- Факоэмульсификация или растворение хрусталика – малотравматичный способ его извлечения, не причиняющий пациенту дискомфорта и сохраняющий полость для имплантации искусственной линзы;
- Аппаратура постоянно поддерживает внутриглазное давление в пределах нормы, что гарантирует наиболее полное восстановление зрения после операции и отсутствие осложнений;
- После такого вмешательства ткани быстро регенерируют, исключается вероятность образования рубцов и послеоперационного астигматизма.
Хирургия катаракты в нашей клинике – это быстро, легко и абсолютно безопасно.
Комбинированные операции
- Катаракта + глаукома. Существует целый ряд методик, позволяющих одновременно с заменой помутневшего хрусталика создать условия для нормализации внутриглазного давления. Наши врачи обладают значительным опытом проведения таких операций.
- Катаракта + близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Сделав расчеты преломления лучей света в зрительном аппарате человека, мы подберем вам интраокулярную линзу, которая восстановит зрение на 90-100%;
- Катаракта + пресбиопия. Мы предлагаем установку вместо помутневшего хрусталика мультифокальных линз, которые обеспечат остроту восприятия на любом расстоянии.
Комплексная диагностика катаракты и сопутствующих заболеваний
Комплексная диагностика – залог успешного лечения. Поэтому мы проводим ее с особой тщательностью, стараясь просчитать все, что может повлиять на ход операции. В стандартное офтальмологическое обследование входят:
- Проверка остроты зрения;
- Авторефрактометрия;
- Осмотр передней камеры глаза под микроскопом;
- Исследование глазного дна;
- Измерение внутриглазного давления.
В нашей клинике применяется и такой прогрессивный способ диагностики, как оптическая когерентная томография. Она позволяет:
- Установить вид катаракты и степень помутнения хрусталика;
- Выявить сопутствующие заболевания;
- В точности определить особенности анатомии глаза человека;
- Составить прогноз результата операции.
Перед процедурой лазерной коррекции вам также предстоит пройти диагностику на аппарате LenStar LS900. Она производит расчет и подбор параметров искусственного хрусталика в соответствии с анатомией и наличием сопутствующих заболеваний.
Со всеми результатами исследований вы посетите и хирурга, который будет проводить операцию. Он рассмотрит все особенности и предложит оптимальный способ коррекции.
Виды искусственных хрусталиков и их подбор
Наш глаз – сложноустроенная система линз, проходя через которые, свет преломляется, попадает на заднюю стенку глаза и формируется восприятие картинок и образов. И хрусталик – важнейшая часть этой системы.
Мы предлагаем своим клиентам подбор интраокулярной линзы, которая поможет наиболее полно восстановить остроту зрения:
- Моноблочные хрусталики – простая конструкция, исключающая вероятность осложнений и в ходе операции, и после нее;
- Асферические – линзы, формирующие более четкое изображение и повышающие качество сумеречного зрения. Рекомендованы пожилым людям и страдающим от диабета;
- Торические – это хрусталики, способные корректировать астигматизм;
- Мультифокальные – линзы, позволяющие избавиться от близорукости, дальнозоркости, пресбиопии.
Все хрусталики биосовместимы и эластичны, что исключает вероятность травм глаза в ходе операции и осложнений. Они не склонны к помутнению и не снижают своих характеристики на протяжение всей жизни человека.
5 причин обратиться в клинику доктора Трубилина
- Наша клиника – семейная. Поэтому у нас каждый заинтересован в высоком качестве оказания услуг.
- Мы не ставим операции на поток. Каждый клиент уникален. Поэтому мы тщательно проводим диагностику, подбираем решения, способные устранить сразу все патологии и подарить человеку четкость восприятия мира;
- Мы учим других. А значит – умеем и сами. Александр Трубилин – куратор внедрения технологий факоэмульсификации катаракты в России;
- Принимаем участие в конференциях и готовим научные доклады.