В клинике профессора Трубилина мы используем метод ультразвуковой факоэмульсификации с последующей имплантацией искусственного хрусталика. Удаление катаракты проводится на лазерном оборудовании Constellation Vision System американского производителя Alcon и является «золотым стандартом» в сфере хирургии глаза:

Чувствительная аппаратура определяет оптимальную величину и расположение разреза в сетчатке, что способствует быстрому восстановлению тканей после операции;

Факоэмульсификация или растворение хрусталика – малотравматичный способ его извлечения, не причиняющий пациенту дискомфорта и сохраняющий полость для имплантации искусственной линзы;

Аппаратура постоянно поддерживает внутриглазное давление в пределах нормы, что гарантирует наиболее полное восстановление зрения после операции и отсутствие осложнений;

После такого вмешательства ткани быстро регенерируют, исключается вероятность образования рубцов и послеоперационного астигматизма.

Хирургия катаракты в нашей клинике – это быстро, легко и абсолютно безопасно.

Комбинированные операции

Катаракта + глаукома. Существует целый ряд методик, позволяющих одновременно с заменой помутневшего хрусталика создать условия для нормализации внутриглазного давления. Наши врачи обладают значительным опытом проведения таких операций.

Существует целый ряд методик, позволяющих одновременно с заменой помутневшего хрусталика создать условия для нормализации внутриглазного давления. Наши врачи обладают значительным опытом проведения таких операций. Катаракта + близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Сделав расчеты преломления лучей света в зрительном аппарате человека, мы подберем вам интраокулярную линзу, которая восстановит зрение на 90-100%;

Сделав расчеты преломления лучей света в зрительном аппарате человека, мы подберем вам интраокулярную линзу, которая восстановит зрение на 90-100%; Катаракта + пресбиопия. Мы предлагаем установку вместо помутневшего хрусталика мультифокальных линз, которые обеспечат остроту восприятия на любом расстоянии.

Комплексная диагностика катаракты и сопутствующих заболеваний

Комплексная диагностика – залог успешного лечения. Поэтому мы проводим ее с особой тщательностью, стараясь просчитать все, что может повлиять на ход операции. В стандартное офтальмологическое обследование входят:

Проверка остроты зрения;

Авторефрактометрия;

Осмотр передней камеры глаза под микроскопом;

Исследование глазного дна;

Измерение внутриглазного давления.

В нашей клинике применяется и такой прогрессивный способ диагностики, как оптическая когерентная томография. Она позволяет:

Установить вид катаракты и степень помутнения хрусталика;

Выявить сопутствующие заболевания;

В точности определить особенности анатомии глаза человека;

Составить прогноз результата операции.

Перед процедурой лазерной коррекции вам также предстоит пройти диагностику на аппарате LenStar LS900. Она производит расчет и подбор параметров искусственного хрусталика в соответствии с анатомией и наличием сопутствующих заболеваний.

Со всеми результатами исследований вы посетите и хирурга, который будет проводить операцию. Он рассмотрит все особенности и предложит оптимальный способ коррекции.

Виды искусственных хрусталиков и их подбор

Наш глаз – сложноустроенная система линз, проходя через которые, свет преломляется, попадает на заднюю стенку глаза и формируется восприятие картинок и образов. И хрусталик – важнейшая часть этой системы.

Мы предлагаем своим клиентам подбор интраокулярной линзы, которая поможет наиболее полно восстановить остроту зрения:

Моноблочные хрусталики – простая конструкция, исключающая вероятность осложнений и в ходе операции, и после нее;

– простая конструкция, исключающая вероятность осложнений и в ходе операции, и после нее; Асферические – линзы, формирующие более четкое изображение и повышающие качество сумеречного зрения. Рекомендованы пожилым людям и страдающим от диабета;

– линзы, формирующие более четкое изображение и повышающие качество сумеречного зрения. Рекомендованы пожилым людям и страдающим от диабета; Торические – это хрусталики, способные корректировать астигматизм;

– это хрусталики, способные корректировать астигматизм; Мультифокальные – линзы, позволяющие избавиться от близорукости, дальнозоркости, пресбиопии.

Все хрусталики биосовместимы и эластичны, что исключает вероятность травм глаза в ходе операции и осложнений. Они не склонны к помутнению и не снижают своих характеристики на протяжение всей жизни человека.

5 причин обратиться в клинику доктора Трубилина