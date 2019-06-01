Где лучше покупать двери в квартиру

Одним из главных атрибутов, обеспечивающих безопасность нашего жилища являются двери. Именно поэтому так важно вдумчиво подходить к выбору дверей, от которых зависит не только дизайн нашего помещения, но и безопасность и про это не стоит забывать.

Двери всякие нужны

Двери помимо входных существуют и межкомнатные, которые отделяют зоны квартиры и делают их более уютными и практичными. К примеру, когда готовится еда на кухне и там жарко, двери позволяют избежать появления посторонних запахов в других помещениях квартиры. Каждый тип двери несет свой функционал и от их назначения и следует подходить к выбору.

Если говорить про двери входные, то тут помимо эстетики на первом месте должен все же стоять такой приоритет как их надежность к взлому или другому проникновению. Следует понимать, что совершенно одинаковые на вид двери, но разные по материалам, которые применялись при их изготовлении могут отличаться в цене в разы.

При выборе входных дверей необходимо учитывать следующий ряд параметров:

Тип конструкции рамы;

Толщина рамы;

Толщина металла на раме;

Толщина металла полотна;

Количество ребер жёсткости;

Количество петель.

Как видим параметров дверей довольно много и для экономии и удешевления производства некоторые производители экономят на тех материалах, которые не видны глазу, но в результате мы получаем двери, которые может взрослый человек выбить одним ударом и говорить про безопасность таких дверей не приходится.

Где покупать двери

Сегодня все большее количество людей приобретают товары, даже довольно больших размеров через интернет. Этому способствует наличие в интернет-магазинах большего ассортимента товаров, а также развитая логистика, которая доставит заказанный товар в целостности в любую точку страны. В качестве примера подобного магазина, можно порекомендовать посетить сайт skidkadveri.net.ua где представлен большой выбор как дорогих и надежных дверей, так и тех, которые позволят сэкономить бюджет. На сайте есть предложение про продажу оптом дверей, такой вариант будет интересен застройщикам, ведь в таком случае будет довольно большая экономия. Также на сайте есть возможность приобрести любую фурнитуру к дверям, как входным, так и межкомнатным. Полезным также будет тем, кто ищет двери и не может определиться, что именно он хочет увидеть и на чем остановить свой выбор, возможность заказать обратный звонок специалиста, который сможет подсказать и сориентировать про критерии выбора дверей под ваши условия.