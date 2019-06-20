Як лікувати атопічний дерматит

Атопічний дерматит (інша назва: екзема) — це хронічне захворювання, яке проявляється сухістю, сверблячкою, лущенням і почервонінням шкіри. Часто поява симптомів атопічного дерматиту у дітей пояснюють харчовою алергією, але насправді це велика помилка. Атопічний дерматит «атакує» періодами, тому пацієнт страждає від загострення, то радіє поліпшенню стану. І, хоч деяких людей загострення може не турбувати протягом декількох років, активна екзема — значна проблема, яку краще вирішити, не відкладаючи на потім, — розповідає лікар дерматолог у Львові.

Причини появи екземи

Спадковість — основна причин появи цієї недуги, тому найчастіше страждають члени однієї сім’ї. А так як у екземи немає віку, нею однаково часто хворіють і діти, і дорослі.

Нерідко атопічний дерматит виникає через генетичну аномалії в зовнішньому шарі шкіри (епідермісі). Справа в тому, що основне призначення епідермісу — запобігати зневодненню шкіри і захищати організм людини від подразників навколишнього середовища, алергенів і мікробів. У людей, які страждають від атопічного дерматиту, епідерміс менш сильний і більш проникний, ніж повинно бути.

Симптоми екземи

Найчастіше перші симптоми атопічного дерматиту з’являються до 5 років, але з віком зовнішні прояви хвороби змінюються.

Основні зони ураження:

у малюків — передня частина рук і ніг, щоки або шкіра голови,

у дітей старшого віку — бічні сторони шиї, складки всередині ліктя і задня частина колін,

у дорослих — ті ж зони, що і у дітей старшого віку плюс зап’ястя, кисті, передпліччя і обличчя. Іноді шкіра в місці ураження стає темною або ущільненої.

Діагностика і лікування атопічного дерматиту

Діагностика обмежується візуальним оглядом і опитуванням. Спеціальних тестів не існує, але вони і не потрібні — дерматолог легко визначає екзему за характерними симптомами.

Симптоми атопічного дерматиту можна контролювати за допомогою таких заходів:

Зволоження шкіри. Регулярне використання зволожуючих косметичних засобів значно знижує зовнішні прояви екземи. Найбільш ефективно використовувати їх відразу після купання.

Купання. Теплі ванни або душ тимчасово знімають свербіж від екземи. Головне — не зловживати банними процедурами довше 15 хвилин, інакше ефект буде протилежним.

Топічні стероїди. Це спеціальні ліки, яке призначає лікар при загостренні екземи. Від тривалого використання шкіра стає тонкою, тому стероїди слід використовувати за приписом лікаря і недовго.

Антигістамінні ліки. Призначені для полегшення сверблячки. Підбираються лікарем з урахуванням особливостей шкіри пацієнта.

Людям з атопічний дерматит варто уникати сухого повітря, емоційних стресів, пітливості і різких перепадів температури. Також варто обережно ставитися до потенційних фізичних і хімічних подразників шкіри — наприклад, миючих засобів, парфумерії, косметики, вовни, пилу, піску.