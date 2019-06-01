Як вибрати кольоровий струменевий принтер для роботи в офісі

З чого починається ранок понеділка в офісі невеликої компанії? З чашки міцної кави і неспішної бесіди про проведені вихідних? Можливо і так. Але у більшості менеджерів ранок починається з тісного спілкування з принтером — адже треба встигнути підготувати супровідні матеріали до наради або презентації. І, поки чорно-білий лазерний друкує текстову частину, кольоровий струменевий принтер втілює графіки, діаграми та ілюстрації, без яких не обходиться жоден сучасний звіт. І тут як на зло то картридж закінчується, то передача кольору пішла не та — і поминають співробітники недобрим словом скупість керівництва, яке не побажало придбати кольоровий лазерний копір…

Але чи винна струменева технологія друку? При уважному вивченні питання стає очевидним, що більшість претензій необгрунтовані. Дійсно, кольоровий лазерний друк демонструє дуже високу швидкість отримання документа, але це важливо лише при великих обсягах. Особливо якщо враховувати вартість друку і ресурс картриджа. А ось при малих обсягах друку з’ясовується: економія 5-10 хвилин на таких операціях обертається вельми серйозним навантаженням на бюджет компанії. Тому класична офісна комбінація з продуктивного чорно-білого лазерного МФУ і кольорового струменевого принтера як і раніше вважається найбільш оптимальним вирішенням всіх завдань по друку документації. Якщо, звичайно, не забувати про інші нюанси економії — хоча і в іншому аспекті. Так, нерідко для офісу набувають «домашню» модель, яку згодом заряджають максимально дешевими витратними матеріалами, що обертається зниженням швидкості і погіршенням якості друку, передчасним зносом вузлів і виходом принтера з ладу задовго до кінця розрахункового терміну служби.

Але ж «офісну» лінійку принтерів придумали не дарма: ресурс таких пристроїв визначено з розрахунку обсягів щоденної роботи з підвищеним навантаженням. Те ж саме стосується витратних матеріалів: тим, хто стурбований малою місткістю і високою вартістю картриджів, пропонуються моделі, оснащені системою безперервної подачі чорнила (СНПЧ). За умови дотримання правил експлуатації, обумовлених виробником, вони забезпечують невисоку ціну копії і довгу бездоганну службу самого пристрою. Переглянути моделі ступеневих кольрових принтерів можна на сторінці https://lucky-print.com.ua/tsvetnyye-printery/ інтернет-магазину Lucky-Print.

Що ж стосується поширеної помилки, що струменеві системи друку низькоякісні, малопродуктивні і ненадійні, то стверджують подібне напевно незнайомі , для прикладу з моделлю Xerox Trivor 2400 Inkjet Press, здатну друкувати до 2263 стр / хв — з рулонної, зрозуміло, подачею паперу. Робочий ресурс — до 35 млн аркушів формату А4 щомісяця, а якість, само собою, поліграфічна.

Словом, пора дивитися предметно і робити висновки. Почнемо, всупереч традиціям, з лінійки НР. У нашому випадку практично ідеально підходить HP Ink Tank 115 — струменевий принтер з вбудованою СНПЧ, що позиціонується для потреб невеликої організації і оптимізований для щоденного використання. Оптимальний ресурс — від 400 до 800 сторінок на місяць (30-40 в день). Оскільки система подачі чорнила легко контролюється візуально, необов’язково звертатися до програмного забезпечення, щоб своєчасно поповнити контейнери. Немає потреби викликати для цього і представника сервісного центру: особлива конструкція фірмової пляшки-непроливайки і системи заправки дозволяє зробити все чисто і швидко силами самих співробітників. Втім, часта дозаправка не буде потрібна, адже одного заповнення зазвичай вистачає на півроку (близько 6000 сторінок).

Деякі вендори не бачать сенсу у випуску «просто принтерів», пропонуючи виключно багатофункціональні пристрої. Втім, для невеликої робочої групи або кабінету керівника це часто вигідніше: повноколірний копір цікавий не тільки тим, хто працює з графікою, але і маркетологам, і рекламникам. Так, паспортний ресурс МФУ Brother DCP-T710W InkBenefit Plus, оснащеного бездротовим інтерфейсом і СНПЧ, становить до 5000 сторінок на одній заправці. При цьому швидкість друку досить висока: до 6 кольорових відбитків в хвилину і 14 секунд до виходу першої сторінки. А вбудований Wi-Fi дозволяє не тільки підключити декількох користувачів, але і безпосередньо роздруковувати документи з мобільного пристрою.

Але що робити, якщо вимоги до навантаження і швидкості значно вище? Відповідь проста: звернутися до продукції Epson. Наприклад, WorkForce Pro WF-C5290DW навіть виглядає незвично для струменевого принтера, та й параметри у нього відповідні: першу кольорову сторінку видає через 6 секунд, швидкість друку — від 24 до 34 стор / хв, а ресурс — до 45 тис. листків на місяць. Зрозуміло, оснащений СНПЧ, яка, до речі, не вимагає заправки як такої: головна особливість моделі — змінні контейнери великої ємності, завдяки яким сукупна вартість володіння і собівартість відбитка тут рекордно низькі.

Отже, як бачимо, ні за швидкістю, ні по ресурсу струменеві принтери не програють лазерним, а за вартістю сторінки в кольорі навіть виграють. Що ж стосується спектра можливостей і / або інтерфейсу, зіставляти їх марно: як і скануючі модулі, вони ідентичні для всіх типів пристроїв. Підключення також однотипно — USB або мережеві інтерфейси (дротовий і бездротовий) наявні згідно специфікації. Словом, всі відмінності криються в способі нанесення пігменту на папір — і тут струменеві навіть виграють у лазерних за рахунок більш стійкого до зовнішніх впливів барвника.