Зубы за 1 день по методу Все-на-4

С развитием инновационных технологий старые методики протезирования отходят на второй план. Стоматологи признают, что у съемных зубных протезов весьма ограниченный функционал, причем неполное восстановление жевательной функции – не самый главный недостаток. Основная проблема кроется в продолжающейся атрофии костной ткани, что выражается в уменьшении высоты альвеолярного отростка и проседании десны. Чем грозит такое положение дел в реальной жизни? Обладатели съемных протезов могут почувствовать первые последствия уже через пару лет после протезирования – конструкция начинает спадать, натирать, ухудшать дикцию. Самое время обратить внимание на более надежные и эстетичные методы восстановления зубов, среди которых несомненное лидерство принадлежит дентальной имплантации.

Протокол «All-on-4» позволяет получить зубы в максимально короткие сроки – буквально за день, и это вовсе не преувеличение. Оценить новую технологию может широкий круг пациентов: лица с диабетом, пародонтитом и пародонтозом, и даже люди старше 80 лет.

Плюсы одноэтапной имплантации

Методика Все-на-4 обрела популярность по нескольким причинам:

Перед имплантацией не нужно наращивать кость синус-лифтингом и другими остеопластическими операциями;

Протез на 4 имплантах можно сразу нагружать благодаря высокой стабильности системы, т.е. пациент получает мгновенное восстановление жевательной функции;

Не нужно ждать приживления имплантов, чтобы вести привычный образ жизни и улыбаться – новые зубы выглядят и ощущаются как настоящие;

Реабилитация протекает в кратчайшие сроки ввиду минимальной травматичности вмешательства;

Устанавливаемые импланты не ограничены гарантийным сроком – при полном соблюдении протокола они прослужат до конца жизни.

На заметку. Количество имплантов можно увеличить до 6 (протокол All-on-6) для большей стабильности конструкции (при широкой челюстной дуге, экстремальной атрофии кости, остеопорозе и прочих ситуациях, где целесообразно создать дополнительные опоры).

Этапы имплантации зубов за 1 день

Протокол «Все на четырех» позволяет восстановить все зубы за 1 посещение в клинику при благоприятном раскладе. Манипуляции проводятся под местным обезболиванием анестетиками последнего поколения. При повышенной тревожности анестезия дополняется седацией – грамотный врач позаботится о том, чтобы пациент не почувствовал никакого дискомфорта при процедуре.

Лечение включает в себя следующие этапы:

Подготовка. Компьютерная томография позволяет имплантологу получить информацию о расположении важных анатомических структур – гайморовых пазух, нервных стволов, кровеносных сплетений и сосудов. На специальной программе пошагово определяется оптимальное позиционирование имплантов в челюсти для конкретного пациента. Виртуальное моделирование дает четкое представление, какой будет улыбка после протезирования. Врач подбирает форму и размер зубов, чтобы итоговый результат подчеркивал гармонию лица в соответствии с его индивидуальными особенностями. Операция по установке имплантатов. Этот этап проходит за 3-3.5 часа. Одномоментно удаляются зубы, не представляющие функциональной ценности. Для установки 4 имплантов используется хирургический шаблон, где места внедрения выверены с детальной точностью. Хирургическое вмешательство обычно хорошо переносится пациентами, так как проходит под качественным обезболиванием в комфортной обстановке. После операции пациент остается отдыхать, а за это время по оттиску в лаборатории изготавливается высокотехнологичный временный протез. Фиксация временной конструкции. В тот же день или через несколько суток врач закрепляет на имплантатах временный несъемный протез. Это легкая, но прочная конструкция, полностью восстанавливающая жевательную функцию с возможностью немедленной нагрузки. Сложно поверить, но временный протез сохраняет свои эксплуатационные характеристики до 5 лет. Это значит, что пациент может прийти на постоянное протезирование тогда, когда для этого будут соответствующие возможности и время. Установка постоянного протеза. Приступать к постоянному протезированию можно уже через полгода после имплантации. За этот период титановые корни надежно интегрируются в кости и способны удержать конструкцию из желаемых материалов. Среди бюджетных вариантов лидирует металлокерамика, а диоксид циркония выбирают пациенты с особыми требованиями к эстетике улыбки. Циркониевые коронки отличаются полупозрачностью с блеском натуральной эмали, не окрашиваются пищевыми красителями и неотличимы от природных зубов даже при внимательном рассмотрении вблизи.

Строгое соблюдение протокола дентальной имплантации – необходимое условие для достижения желаемого результата. Врач должен обладать достаточным опытом, чтобы претворить в жизнь мельчайшие нюансы метода Все на 4 с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Цена восстановления зубов за 1 день

Сколько стоит протезировать зубной ряд по технологии All-on-4? Этот вопрос является основным для многих пациентов, ведь имплантация – недешевое удовольствие в столичных клиниках. Найти достойный компромисс между ценой и качеством довольно трудно. Сделать выгодное вложение средств лечения поможет клиника доктора Якубова, специализирующая на дентальной имплантации много лет. Когда методика Все-на-4 только набирала популярность в стране, за плечами Алексея Исаевича и его команды уже был накоплен значительный опыт работы по данному протоколу. Восстановить зубной ряд на одной челюсти можно от 180 тыс. руб. – подобные условия может предложить не каждая клиника. Выгода дентальной имплантации очевидна, если произвести несложный арифметический подсчет. Съемные протезы необходимо регулярно менять из-за проседания десны в результате атрофии. Дополнительные расходы неизбежны каждые 3-5 лет. Намного проще заплатить 1 раз за высокотехнологичное лечение по передовым стандартам и забыть о неудобствах, связанных со съемным протезированием. При должном гигиеническом уходе постоянный протез прослужит всю жизнь, фиксируясь в полости рта как в первый день установки.

Выбор лечения «под ключ» позволяет еще больше снизить затраты на восстановление зубов. Фиксированная сумма включает в себя оплату за первичный прием, обезболивание, 4 импланта, расходники, операцию по установки, протезирование и контрольные осмотры. Многие пациенты предпочитают системы «все включено» по причине прозрачного ценообразования без увеличения первоначальной обозначенной стоимости услуги. Обращение в Центр имплантации Академстом – лучшая инвестиция в свое здоровье с пожизненной гарант