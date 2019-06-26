Виагра и Сиалис: основные отличия
Средства для потенции представлены на рынке огромным списком препаратов, однако лидерами по-прежнему остаются известные всем Виагра и Сиалис. Перед выбором одной из таблеток стоит узнать, чем отличается Сиалис от Виагры — это позволит использовать то или другое средство в определенной ситуации с максимальной эффективностью.
Характеристики препаратов
Инструкция по применению дает исчерпывающее описание всех сторон применения таблеток:
- Виагра. Самый первый препарат из списка средств для повышения потенции. Был открыт случайно при исследованиях по разработке лекарства для улучшения кровотока в миокарде. Буквально через несколько лет вышел на фармацевтический рынок и вызвал настоящий бум. В 1998 г. разработчики даже получили Нобелевскую премию. Чудо-таблетка, принятая за час до планируемого секса, обеспечивает стойкую эрекцию в течение 4-5 часов после приема — но только при наличии сексуальной стимуляции. Врачи не рекомендуют принимать таблетку из любопытства или чтобы усилить ощущения, хотя теоретически это возможно. Физиологической зависимости не возникает, но может появиться психологическая — особенно у людей, испытывающих неуверенность в себе. Препарат принимают раз в сутки, рекомендуемая доза — 50 мг, максимально допустимая и минимально возможная — соответственно 100 и 25 мг. Начинать лучше с минимальной — передозировка может вызвать неприятные побочные явления.
- Сиалис. Таблетки были изобретены американской компанией спустя несколько лет после выпуска Виагры. Хотя препарат Сиалис не получил такого распространения, как первый препарат, он имеет свою широкую аудиторию, поскольку действует немного иначе. Сам механизм идентичен, а вот сроки другие — начало действия препарата сокращается до 30 мин., а прием на голодный желудок уменьшает и этот срок. Время действия таблеток производитель заявляет как 36 часов, но все сугубо индивидуально — этот период может увеличиваться или слегка сокращаться. Такое свойство очень удобно — таблетку можно выпить незаметно и заранее, чтобы не выжидать до последнего момента и не волноваться. Рекомендуемая доза — 20 мг в сутки, превышение может усилить возможные побочные эффекты. Как и Виагра, Сиалис вызывает стойкую эрекцию только при сексуальной стимуляции — в остальное время половой член находится в расслабленном состоянии.
Оба препарата имеют практически идентичный список показаний (эректильная дисфункция) и противопоказаний: прием органических нитратов, индивидуальная непереносимость компонентов, детский возраст, сердечно-сосудистые патологии, болезни почек, лактоза.
Основные отличия
Главное отличие Виагры и Сиалиса состоит в сроке действия препаратов и мощности эффекта: если первый является более сильным и рассчитан на 4-5 часов, то второй называют «таблеткой на уик-энд» с менее выраженным, зато длительным действием. Есть и еще несколько критериев, на которые стоит обратить внимание:
- Действующее вещество. У Виагры основным компонентом является силденафил, у Сиалиса — тадалафил. Оба вещества из группы ингибиторов ФДЭ-5. Отличие состоит в том, что, помимо действия на ФДЭ-5 (фермент, ослабляющий эрекцию), они блокируют и другие вещества: силденафил — ФДЭ-6, отвечающий за цветоощущение, тадалафил — ФДЭ-11, роль которого до конца пока не выяснена.
- Побочные эффекты. Побочные эффекты при приеме в терапевтических дозах и отсутствии противопоказаний наблюдаются редко. У обоих препаратов в случае появления они абсолютно идентичны: головные и мышечные боли, приливы крови к лицу, заложенность носа, расстройство пищеварения, нарушение цветовосприятия.
- Воздействие. В инструкции можно прочитать, что Сиалис начинает действовать быстрее, но длительность его эффекта намного дольше. Виагру нужно принимать за час до секса, а продолжительность действия составляет 4-5 часов. Первый препарат подойдет для применения в спокойной обстановке без четкого планирования времени полового акта. Второй лучше использовать для активного непродолжительного свидания — он позволит совершить половой акт не один раз.
- Эффект воздействия. Виагра отличается большей мощностью воздействия, однако это скорее разовый препарат. Сиалис можно принимать регулярно в уменьшенной дозе и добиться стойкого эффекта и положительных изменений в силе потенции — его разрешено употреблять при аденоме простаты.
В случае приема антибиотиков или противогрибковых средств прием Сиалиса запрещен категорически, в крайнем случае допускается использовать Виагру или Левитру.
Резюме
Рассмотрение свойств обоих таблеток может помочь сделать общие выводы, однако в каждом случае последствия приема будут индивидуальными. Хотите выяснить, чем Сиалис лучше Виагры (или наоборот)? Купите в интернет-аптеке пробник (в 1 упаковке разные таблетки) и используйте препараты в разных ситуациях — начинайте с минимальных доз, повышая их до нужной эффективности.