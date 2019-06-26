Виагра и Сиалис: основные отличия

Средства для потенции представлены на рынке огромным списком препаратов, однако лидерами по-прежнему остаются известные всем Виагра и Сиалис. Перед выбором одной из таблеток стоит узнать, чем отличается Сиалис от Виагры — это позволит использовать то или другое средство в определенной ситуации с максимальной эффективностью.

Характеристики препаратов

Инструкция по применению дает исчерпывающее описание всех сторон применения таблеток:

Виагра. Самый первый препарат из списка средств для повышения потенции. Был открыт случайно при исследованиях по разработке лекарства для улучшения кровотока в миокарде. Буквально через несколько лет вышел на фармацевтический рынок и вызвал настоящий бум. В 1998 г. разработчики даже получили Нобелевскую премию. Чудо-таблетка, принятая за час до планируемого секса, обеспечивает стойкую эрекцию в течение 4-5 часов после приема — но только при наличии сексуальной стимуляции. Врачи не рекомендуют принимать таблетку из любопытства или чтобы усилить ощущения, хотя теоретически это возможно. Физиологической зависимости не возникает, но может появиться психологическая — особенно у людей, испытывающих неуверенность в себе. Препарат принимают раз в сутки, рекомендуемая доза — 50 мг, максимально допустимая и минимально возможная — соответственно 100 и 25 мг. Начинать лучше с минимальной — передозировка может вызвать неприятные побочные явления.

Сиалис. Таблетки были изобретены американской компанией спустя несколько лет после выпуска Виагры. Хотя препарат Сиалис

Оба препарата имеют практически идентичный список показаний (эректильная дисфункция) и противопоказаний: прием органических нитратов, индивидуальная непереносимость компонентов, детский возраст, сердечно-сосудистые патологии, болезни почек, лактоза.

Основные отличия

Главное отличие Виагры и Сиалиса состоит в сроке действия препаратов и мощности эффекта: если первый является более сильным и рассчитан на 4-5 часов, то второй называют «таблеткой на уик-энд» с менее выраженным, зато длительным действием. Есть и еще несколько критериев, на которые стоит обратить внимание:

Действующее вещество. У Виагры основным компонентом является силденафил, у Сиалиса — тадалафил. Оба вещества из группы ингибиторов ФДЭ-5. Отличие состоит в том, что, помимо действия на ФДЭ-5 (фермент, ослабляющий эрекцию), они блокируют и другие вещества: силденафил — ФДЭ-6, отвечающий за цветоощущение, тадалафил — ФДЭ-11, роль которого до конца пока не выяснена.

Побочные эффекты. Побочные эффекты при приеме в терапевтических дозах и отсутствии противопоказаний наблюдаются редко. У обоих препаратов в случае появления они абсолютно идентичны: головные и мышечные боли, приливы крови к лицу, заложенность носа, расстройство пищеварения, нарушение цветовосприятия.

Воздействие. В инструкции можно прочитать, что Сиалис начинает действовать быстрее, но длительность его эффекта намного дольше. Виагру нужно принимать за час до секса, а продолжительность действия составляет 4-5 часов. Первый препарат подойдет для применения в спокойной обстановке без четкого планирования времени полового акта. Второй лучше использовать для активного непродолжительного свидания — он позволит совершить половой акт не один раз.

Эффект воздействия. Виагра отличается большей мощностью воздействия, однако это скорее разовый препарат. Сиалис можно принимать регулярно в уменьшенной дозе и добиться стойкого эффекта и положительных изменений в силе потенции — его разрешено употреблять при аденоме простаты.

В случае приема антибиотиков или противогрибковых средств прием Сиалиса запрещен категорически, в крайнем случае допускается использовать Виагру или Левитру.

Резюме

Рассмотрение свойств обоих таблеток может помочь сделать общие выводы, однако в каждом случае последствия приема будут индивидуальными. Хотите выяснить, чем Сиалис лучше Виагры (или наоборот)? Купите в интернет-аптеке пробник (в 1 упаковке разные таблетки) и используйте препараты в разных ситуациях — начинайте с минимальных доз, повышая их до нужной эффективности.