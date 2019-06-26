Клиент казино выиграл 1 200 000 долларов на аппарате Колесо Фортуны, доступном в клубе Вулкан

Стало известно, что в Лас Вегасе в очередной раз вручили крупную сумму, награду в виде джек-пота. Счастливчик выиграл сумму в 1 200 000 долларов. Он посетил заведение New York-New York и неожиданно для всех сорвал крупнейший куш. Этот клуб пользуется успехом и завидной репутацией, именно здесь не раз вручались награды подобной щедрости.

Больше счастливчиков

Это не первое известие в текущем году о крупных наградах, которых добиваются своим трудом игроки. Правда, большая часть их имен неизвестна широкой публике. Все дело в том, что если победитель принимает решение об анонимности, администрация обязана уважать его решение, и держит его личные данные в секрете. Гэмблер использовал слот Wheel of Fortune (его предлагает Вулкан игровой зал здесь), который известен своей благосклонностью к пользователям. Симуляторы этой линейки весьма результативны, по статистическим данным на них смогли выиграть тысячи игроков сумму, превышающую 3 млрд долларов. Благодарные пользователи вовсю советуют эти эмуляторы, ведь у них есть много достоинств.

Преимущества слотов линейки Колесо Фортуны

Основные преференции подобных развлечений в том, что ими легко управлять, они технически эффективны и просты. Тематика сюжетов посвящена обычно известному телешоу, оформление отвечает тем же стандартам и поможет окунуться в особую атмосферу азартных приключений. Другие особенности таковы:

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