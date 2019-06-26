Чем помогает Адвего копирайтерам и вебмастерам

В первую очередь, биржа контента Адвего — это популярная площадка для работы онлайн. Здесь подрабатывают и зарабатывают на постоянной основе сотни тысяч вебмастеров и исполнителей, а общее количество пользователей давно превысило 3 миллиона. Давайте разбираться, чем полезны услуги Адвего всем заказчикам и авторам уникального контента.

Что предлагает Адвего заказчикам

Любой вебмастер или владелец портала, зарегистрировавшись на сайте биржи копирайтинга, получает следующие возможности:

Сделать заказ. Любой, на самые разные темы. Рерайт, копирайт, SEO-статью, рекламу, новость, аналитику, инструкцию, отзыв, описание товара для онлайн-магазина, мастер-класс, перевод… Можно очень долго перечислять всё, что можно заказать на Адвего — от простого комментария и лайка до перевода с румынского языка и обработки видео;

Купить готовую статью. В магазине Адвего их более 25 тысяч, все проверены модераторами и отличаются высоким уровнем уникальности. Для удобства поиска статьи распределены по тематическим разделам;

Объявить тендер, чтобы лично выбрать исполнителя из всех отписавшихся. Это помогает найти более опытного автора, «своего», чтобы работать на постоянной основе;

Самостоятельно выбрать уровень цен. Можно сэкономить, заказывая простые рерайты новичкам. А можно обратить к гуру Адвего, получив гарантию высокого качества статей;

Проверить все сданные тексты на уникальность, наличие ошибок, семантическое ядро благодаря бесплатным онлайн-сервисам Адвего. Кстати, их количество постоянно растёт, инструментов для работы всё больше.

Что предлагает Адвего авторам

Копирайтеры биржи пользуются следующими возможностями:

Продавать свои статьи в магазине Адвего, самостоятельно устанавливая цену и выбирая тематику;

Выполнять заказы, которых ежедневно появляется свыше 1500. В целом, это самая главная возможность — просто работать онлайн, получая при этом реальные деньги;

Расти в профессиональном плане, получать необходимый опыт, увеличивать уровень дохода;

Сервисы Адвего доступны и авторам, которым тоже нужна проверка текстов по всем параметрам.

Все пользователи Адвего защищены от мошенников. Авторы уверены, что получат деньги за качественно написанную статью, а заказчики — что им не «подсунут» плагиат или заставят купить текст с грубейшими ошибками.

Нельзя не упомянуть и об очень доброжелательной атмосфере Адвего, которая привлекает пользователей. Здесь активный форум, регулярно проводятся конкурсы, можно просто отвлечься от работы и посмеяться над ляпами других авторов в соответствующей ветке.