Почему LED экраны для помещений пользуются все большей популярностью?

LED экраны — экономичное решение для многих учреждений и заведений. Они дешевле жидкокристаллических и плазменных экранов, при этом не уступают им в качестве изображения.

Чем отличается LED экран от другой медийной техники?

Основное отличие ЛЕД экранов от ЖК и плазменных в их стоимости. Она на порядок меньше, за счет более низкого разрешения изображения. Разрешением называется плотность размещения пикселей (точек), из которых состоит выводимое на экран изображение: чем меньше диаметр светодиодов, чем плотнее они расположены, тем четче картинка.

LED экран для помещений не нуждается в высоком разрешении. Он располагается на большом расстоянии от зрителя, поэтому изображение кажется четким, без различимых зерен, а стоимость техники получается в несколько раз ниже.

Стоит ли устанавливать светодиодный экран на сцену, в кинотеатр, ночной клуб, ресторан, ТЦ?

Внутри помещений ЛЕД-дисплеи выполняют не только интерьерную функцию. Их используют в качестве рекламного инструмента. С их помощью можно демонстрировать меню заведения, рассказывать об акциях и спецпредложениях, показывать афишу кино или мероприятий, устраивать трансляции.

Динамичный контент уместен в:

кинотеатрах;

ночных клубах;

развлекательных центрах и торговых комплексах;

ресторанах, кафе, барах;

концертных площадках;

холлах отелей;

вокзалах;

учебных учреждениях;

парикмахерских, салонах красоты, фитнес-центрах.

С помощью лед-дисплеев можно не только информировать посетителей о чем-либо, но и эффективно зонировать внутреннее пространство.

Как подобрать ЛЕД-экран под свои потребности?

Чтобы выбрать качественную лед-панель для внутренних помещений, не переплатить и не потерять в качестве, нужно обратить внимание на такие характеристики:

шаг пикселя — обозначается буквой «Р» и цифрой в мм. К примеру, «Р5» означает, что шаг пикселя экрана — 5 мм. Для панелей, расположенных на высоте около сцены, достаточно шага Р10;

разрешение — обозначает число пикселей, размещенное на дисплее. Чем меньше шаг пикселя и больше высота, ширина экрана, тем выше разрешение;

яркость — чем ниже яркость, тем меньше электроэнергии требуется на обслуживание экрана. Для внутренних помещений достаточно яркости в 800-1200 кд/м2, для улицы нужно не меньше 6000 кд/м2;

контрастность изображения — зависит от яркости светодиодов и «черноты» подложки модуля.

При выборе нужно учитывать, где будет располагаться светодиодный экран для помещения и с какого расстояния его увидят зрители. Определиться с выбором, подобрать подходящий вариант помогут специалисты компании ООО «РСТ». Для консультации, посетите сайт производителя ukr-svetodiod.com.ua и оставьте заявку на расчет параметров дисплея под ваши нужды.