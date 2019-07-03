Как получить наследство в Австралии. Наследственные законы Австралии

В Австралии физическое лицо нуждается в законной воле, чтобы контролировать, кто получает выгоду от его имущества. Имущество человека определяется как все его финансовые и материальные активы, включая любые долги или обязательства, которые у него есть.

При отсутствии завещания закон государства, где жил человек, диктует порядок управления имуществом. Правительство использует активы умершего человека для оплаты любых неоплаченных счетов и налогов до распределения остатка по формуле. Некоторые члены семьи получают больше, чем другие. Если у умершего нет живых родственников, то все активы выплачиваются правительству страны.

Что включает завещание?

Завещание может включать несколько вещей:

Как активы должны быть разделены. Актив определяют как нечто, принадлежащее частному лицу, и он может быть финансовым (например, банковские счета или облигации) и физическим, например, домом или автомобилем.

Кто должен заботиться о маленьких детях.

Создание трастов.

Благотворительные пожертвования.

Похоронные инструкции.

В Австралии нет зарезервированной части наследства

Согласно австралийскому законодательству о наследстве, не существует «зарезервированной части» недвижимости, которая должна передаваться определенным лицам. Каждый может свободно составить завещание по своему усмотрению. Большинство людей в Австралии делают завещание; однако, человек может иметь право оспаривать завещание на том основании, что покойный имел моральное обязательство обеспечивать его. Ни одна категория лиц не исключается из наследства по завещанию.

Подарки при жизни владельца

Общее правило в соответствии с австралийским законодательством заключается в том, что лица имеют право распоряжаться своими активами по своему усмотрению, либо при жизни, либо после смерти (в соответствии со своим завещанием). Подарок, подаренный в течение жизни, обычно не подлежит обжалованию. Если только не может быть доказано, что в праве собственности был дефект (например, донор фактически не владел имуществом, которое они намеревались передать) или по другим причинам, которые могут повлиять на действительность подарка (например, если подарок был приобретен с помощью угроз или мошенничества).

Собственность может быть унаследована несовершеннолетними

Если имущество передается несовершеннолетним бенефициарам по завещанию, то ответственность за владение имуществом бенефициаров возлагается на исполнителя до достижения совершеннолетия (18 лет в Австралии) или старше, если это указано в завещании (обычно 21 или 25 лет). Завещатель может по своему желанию назначить опекуна для своих собственных детей (при отсутствии другого родителя детей), но если опекун не является тем же лицом, что и исполнитель и / или попечитель, то попечитель контролирует собственность, а не опекун. Если нет опекуна для детей, проживающих в Австралии, или если назначенный опекун не подходит, семейный суд Австралии назначает опекуна для детей до достижения ими совершеннолетия.

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