Кто из Оппозиционной платформы – За жизнь идет в Раду

В Верховную Раду Украины от Оппозиционной платформы – За жизнь идут фигуранты коррупционных дел, ярые противники Революции достоинства и лоббисты сближения с Россией и очень крупный бизнес.

Оппозиционная Платформа – За Жизнь

В списке — 184 фамилии. Согласно последнему опросу группы Рейтинг, ОПЗЖ набирает до 12%. Рассмотрим первых 20 из списка, но примерно 50 депутатов партия может завести в новую Раду. Например, в целом в Раду может попасть по списку и мажоритарке 10 человек, лично лояльных Медведчуку. Среди первой полсотни кандидатов в списке можно условно выделить четыре категории, которые пересекаются между собой:

группа Медведчука (18%);

группа Фирташа-Левочкина-Бойко (16%);

бывшие члены Партии регионов (28%);

фигуранты уголовных дел и антикоррупционных расследований (18%).

1. Юрий Бойко – внефракционный нардеп, сопредседатель Оппоплатформы. Бизнес-партнер Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина.

2. Вадим Рабинович – внефракционный нардеп, сопредседатель ОПЗЖ и Европейского еврейского парламента. Президент Всеукраинского еврейского конгресса. Руководитель медиа-группы News Network.

3. Виктор Медведчук – председатель политсовета ОПЗЖ, глава движения Украинский выбор. Бывший лидер СДПУ (о), нардеп 2-4 созывов, экс-глава администрации президента (2002-2005). Кум президента России Владимира Путина. Был членом минской подгруппы по обмену пленными, ушел оттуда после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

4. Наталья Королевская – нардеп фракции Оппоблока. Экс-министр соцполитики (2012), нардеп 5-6 созывов, бывший член Блока Юлии Тимошенко, экс-лидер партии Украина – вперед. Была протеже олигарха Рината Ахметова, теперь в группе Фирташа-Левочкина-Бойко.

5. Сергей Левочкин – внефракционный нардеп, бывший член фракции Оппоблока и экс-регионал. Нардеп Рады 6 созыва. Экс-глава администрации президента (2010-2013). Бизнес-партнер Бойко и Фирташа по Росукрэнерго. Совладелец телеканала Интер. Занимался банковским бизнесом.

6. Василий Нимченко – нардеп фракции Оппоблока, замглавы ОО Украинский выбор – право народа, которую возглавляет Медведчук. Был судьей Верховного суда (1990-1996) и Конституционного суда (1996-2005).

7. Нестор Шуфрич – нардеп фракции Оппоблока, бывший член СДПУ(о), экс-регионал. Нардеп 3-4 и 6-7 созывов. Экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций (2006-2007). Считает, что российско-украинсков война в Донбассе – это «конфликт между украинцами», и отрицает присутствие российских войск на оккупированной территории.

8. Сергей Ларин – нардеп фракции Оппоблока, группа Фирташа-Левочкина-Бойко. Нардеп 3-6 созывов. Экс-глава Кировоградской облгосадминистрации (2010-2013) и бывший замглавы администрации президента (9 января 2013 – 26 февраля 2014).

9. Сергей Дунаев – нардеп фракции Оппоблока. Зять Бойко. Был мэром Лисичанска Луганской области (2009-2010). На парламентских выборах 2012 года был избран нардепом от Партии регионов. 9 мая 2015 года назвал воюющих против Украины боевиков «героями».

10. Тарас Козак – нардеп фракции Оппоблока. Бизнес-партнер Медведчука. Владелец телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK. После покупки последнего группа журналистов ушла с канала.

11. Вадим Столар – бывший член Партии регионов, нардеп 6 созыва. Его имя в прессе фигурировало в скандале с Элита-центром. Однако официально как подозреваемый в делах он не проходил.

12. Юлий Иоффе – внефракционный нардеп, бывший член фракции Оппоблока, экс-регионал. Нардеп 1-4 и 7 созывов, председателем Республиканской партии, которую возглавлял Бойко, и доверенным лицом Януковича на выборах 2004 года.

13. Михаил Папиев – нардеп фракции Оппоблока. Экс-регионал и бывший член СДПУ (о). Экс-министр труда и соцполитики (2006-2007). С 2010 по 2014 возглавлял Черновицкую облгосадминистрацию.

14. Игорь Абрамович – харьковский бизнесмен. Совладелец газодобывающей компании Укргаз инвест. Второй совладелец – экс-регионал и лидер парламентской группы Возрождение Виталий Хомутынник.

15. Дмитрий Исаенко – бывший замминистра регионального развития (2007-2015), курировал строительство оборонных сооружений на Донбассе.

16. Николай Скорик – нардеп фракции Оппоблока. Экс-регионал, бывший министр финансов АР Крым (2010-2013), экс-глава Одесской облгосадминистрации (2013-2014).

17. Григорий Суркис – нардеп 3 и 4 созывов, бывший член СДПУ (о). Давний соратник Медведчука. Экс-президент ФК Динамо Киев и Федерации футбола Украины, бывший вице-президент УЕФА

18. Игорь Киселев – депутат Киевсовета, фракция Еднисть. Замглавы комиссии по вопросам градостроительства и землеустройства. В 2017 году его жена Анна, работавшая в Администрации президента, указала в декларации сумму в 10,8 млн грн как подарок самой себе.

19. Юрий Загородний – зампредседателя движения Украинский выбор, бывший глава СДПУ (о). Экс-заместитель главы администрации президента (2002-2005).

20. Анатолий Бурмич – сотрудник СБУ во время президентства Януковича. Член ассоциации Альфа СБУ Славяне. Сооснователь строительной фирмы Перстиж-кэпитал и девелоперской компании Нью Кэпитал, которая торгует продуктами питания.