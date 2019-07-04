Диагностика и лечение вегетативной дисфункции

Вегетативная дисфункция (ВД) ― это комплексное заболевание, провоцирующее нарушения в работе нервной системы. Вызывает серьезный дисбаланс в функциях внутренних органов. Часто проявляется у детей в период подростковых изменений организма. Вегето-сосудистая дистония (ВСД) нередко обозначается как вегетативная дисфункция.

В клиническом центре вегетативной неврологии для постановки точного диагноза применяется новейшее оборудование. Используются современные методы лечения заболевания. Врачи практикуют методы неинвазивной терапии, нелекарственного восстановления структур тела.

Причины и симптомы вегетативной дисфункции

Главными причинами развития болезни являются длительные депрессивные расстройства, частые стрессы и нарушения эндокринной системы. Дополнительно указывают фактор наследственности, патологии плода во время беременности и родов, структурные поражения мозговых центров, инфекционные процессы.

В числе симптомов вегетативной дисфункции выделяют:

Головные боли, головокружения, обморочные состояния, которые проявляются часто и без видимых причин.

Нарушения сердечного ритма, боли в сердце.

Дисбаланс в работе органов пищеварительной системы (запоры, диарея, тошнота, рвота).

Сбой в работе органов дыхания (чувство нехватки воздуха, одышка).

Изменения цвета кожи (бледность, посинение, чрезмерная краснота).

Пелена на глазах, дискомфорт органов зрения, ощущение инородного тела.

Длительно непреходящая температура субфебрильных значений (37,1-37,7).

Нарушения режима мочеиспускания, общая слабость организма, ослабление иммунитета.

Метеозависимость, восприимчивость к смене погоды.

Хроническая усталость, чувство упадка сил, беспричинные страхи и повышенная тревожность.

Сложность постановки точного диагноза заключается в обилии симптомов болезни. Иногда врачи начинают искать причины в той области, которая поражена, не задумываясь о том, что истоки болезни пролегают гораздо глубже, чем это видится на первый взгляд.

Долгое время вегетативную дисфункцию принимали за расстройство психики. Врачи пытались лечить болезнь при помощи сильнодействующих лекарств: антидепрессантов, транквилизаторов. Назначались сеансы психотерапии, групповой и индивидуальной психокоррекции. Сегодня тактика лечения вегетативной дисфункции пересмотрена. Врачи нашего центра предлагают новые методы терапии, которые дают быстрый и устойчивый результат.

Классификация болезни: виды вегетативной дисфункции

Выделяют две основные формы ВД: с соматоформными расстройствами и паническими атаками.

Первый вид заболевания делят на несколько подвидов:

Кардиоваскулярный синдром ― это нарушения, связанные с работой сердца. У больного человека возникают болевые ощущения, меняется частота пульса, скачет давление. Нередко возникает ощущение сдавленности грудной клетки. Испытывая такие признаки, пациент вызывает скорую, ожидая инсульта или инфаркта. Спустя какое-то время симптомы проходят, однако через определенные промежутки времени проявляются вновь. Гипервентиляционный синдром ― симптомы неблагополучия касаются бронхолегочной системы. Пациенту не хватает воздуха, его мучает одышка, появляется ощущение кома в горле. Признаки проявляются внезапно или при незначительной физической нагрузке. Синдром раздраженного кишечника ― дисбаланс органов пищеварения. Симптоматика выглядит следующим образом: изжога, вздутие живота и метеоризм, расстройство кишечника. Дизурический синдром ― еще одна разновидность вегетативной дисфункции с соматоформными расстройствами. Проявляется в нарушении акта мочеиспускания. Это могут быть энурез, поллакиурия и т.д. Нарушение терморегуляции ― повышение температуры тела без причин инфекционного поражения. Может сопровождаться лихорадочными явлениями или оставаться незаметным для пациента с ВД.

При вегетативной дисфункции с паническими атаками вегетативные приступы проявляются ярко, могут сочетать несколько синдромов, перечисленных выше. Кризы сопровождаются чувством сильнейшего страха, ощущением приближающейся смерти.

Диагностика заболевания

В клиническом центре вегетативной неврологии применяются самые современные методы диагностики состояния. На приеме врач детально опрашивает больного, выясняет беспокоящие его симптомы, назначает инструментальные технологии обследования. В их числе:

Компьютерная томография (КТ) ― термограмма без искажений показывает патологию вегетативных нервных узлов. Клиническая картина заболевания визуализируется четко в виде локализации болезненных нервных центров.

Кардиоритмография ― это разновидность медицинской диагностики, которую используют при оценке здоровья космонавтов. Метод показывает скрытые нарушения и дает представление о резервных возможностях вегетативной нервной системы.

В клиническом центре применяется профильная программа диагностики. Врачи используют инфракрасную термографию, исследуют вариабельность кардиоритма, дают оценку центральной, периферической, вегетативной нервной системы. Подвергается тщательному обследованию мышечная система с выявлением миофасциальных точек.

Лечение вегетативной дисфункции

После обнаружения измененной активности вегетативных узлов наши специалисты используют комплексную физиотерапию и методы неврального лечения ВД. Курс процедур назначается неврологом на основе данных диагностики. Пациент амбулаторно проходит лечебную программу. Как правило, она состоит из 10 сеансов комплексной терапии, каждый из которых длится 40-60 минут. В ходе физиотерапии применяется лазерное лечение, магнитотерапия, цветоритмотерапия.

Эти методики помогают справиться с проявлениями панических атак и симптомов вегетативной дисфункции. Аппаратура настраивается индивидуально под каждого пациента в соответствии с показаниями к лечению. Физиотерапия не имеет противопоказаний, позволяет восстановить поврежденные нервные клетки и функциональность пораженных узлов. При невральной терапии восстанавливается работа вегетативной нервной системы через эпицентры клинических нарушений.