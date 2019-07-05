Почему настолько популярны игровые слоты

Несмотря на огромное количество предложения относительно вариантов для проведения досуга не сдает позиций популярности такой вид развлечений как игровые автоматы. В чем причина столь высокой популярности такой простой на первый взгляд игры как игровые слоты. Причин как обычно не одна, а их много и про них мы и поговорим в нашей статье.

Понятие игровых автоматов

Игровые автоматы или слоты – компьютерная игра, где игрок делает ставку и запускает барабан, который, вращаясь медленно останавливается и выдает определенную комбинацию символов, которые зависят от определенного игрового слота. И уже от выпавшей комбинации символов зависит победа или поражение игрока. В случае поражения игрок теряет свою ставку, а в случае победы в зависимости от комбинации ставка множится на коэффициент. И этот коэффициент может быть очень существенным, он зависит в первую очередь от количества символов совпавших на одной линии, и от самого игрового слота. Помимо умножения на коэффициент ставки игрока, бывают бонусные комбинации, которые, к примеру, дают возможность бесплатно запускать игровой барабан несколько раз. Большим коэффициентом умножения ставки может похвастаться игровой автомат Резидент. Стоит отметить, что игровой слот Резидент играть бесплатно также как и в платную версию. То есть нет никаких ограничений и бесплатная игра полностью аналогична платной версии, с той поправкой, что ставка нулевая, собственно и призы также.

Игровые автоматы дают возможность многим занятым людям получить шанс хорошо провести время, при этом нет необходимости тратить много времени, куда то добираться, учиться, готовиться. Все под рукой, есть свободная минута, включай любимый игровой сайт, запускай барабан и надеемся, тебе повезет, и ты пополнишь ряды владельцев яхт, газет и заводов.