Фиброзно-кистозная мастопатия: причины и профилактика

Фиброзно-кистозная мастопатия – одно из наиболее часто встречающихся доброкачественных заболеваний молочных желез, сопровождаемое дискомфортом, болями, общим недомоганием, возникновением предпосылок для развития небезопасных осложнений.

Факторы риска

Развитие мастопатии обуславливается:

Гормональными сбоями (нарушением выработки пролактина, прогестерона, эстрогена).

Злоупотреблением сильнодействующими медикаментами.

Неблагоприятной наследственностью.

Стрессовыми перегрузками.

Пагубными привычками.

Травматическими повреждениями (в частности, вызываемыми ношением тесного бюстгальтера).

Осложнениями, связанными с прерыванием беременности.

Сопутствующими опухолевыми болезнями.

Течение заболевания нередко усугубляется сбоями в функционировании иммунной системы, для предотвращения которых целесообразно употреблять биологически активную добавку трансфер фактор классический: http://www.transferfaktory.ru/transfer-faktor-klassik-90-kapsul

Симптомы

Фиброзно-кистозная мастопатия сопровождается:

Неприятными, болезненными ощущениями в груди, отдающими в подмышку или плечо.

Повышением чувствительности сосков.

Появлением уплотнений, обнаруживаемых при пальпации.

Набуханием, распиранием, напряжением желез, выделениями из сосков.

Диагностика

Диагностические мероприятия включают:

Осмотр, пальпацию (можно выполнять самостоятельно), анализ анамнеза.

Биохимию крови.

Гормональные анализы.

Маммографию (рентгенологический метод).

Ультразвуковые исследования.

Пункционную биопсию.

Магнитно-резонансную томографию.

Терапия

Лечебные процедуры включают прием медицинских препаратов, направленных на нормализацию гормонального фона, купирование болевого синдрома, устранение воспалительных очагов, снижение отечности, улучшение психоэмоционального состояния.

Также предписываются курсы приема фитопрепаратов, минерально-витаминных добавок, иммуномодулятора трансфер фактор. Комплекс трансферфактор купить по невысокой стоимости можно в несколько кликов.

Профилактика

В профилактических целях рекомендуется: