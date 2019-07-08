Новостройки Салтовки: обзор новых ЖК и цен

Если вы планируете инвестировать в недвижимость в Харькове и рассматриваете район Салтовки как один из приоритетных, то предлагаем вам познакомиться с новыми ЖК, которые возводятся в данном районе и скоро будут готовы к заселению. На данный момент наше издание нашло информацию про 15 ЖК строящихся в районе Салтовки и находящихся на разной стадии строительства и в разном ценовом сегменте.

Если попробовать вывести среднюю цену на жилье в новостройках в районе Салтовки то можно говорить про цену 18-19 тыс. грн. В обзоре будут поданы наиболее перспективные, по мнению авторов обзора комплексы, инвестиции в которые должны принести прибыль при перепродаже или при сдаче в будущем в аренду.

Клубный комплекс «Клеменова дача»

Комплекс «Клеменова дача» расположен в очень удачном месте — на берегу озера, вокруг элитная малоэтажная застройка по адресу: ул. Клеменова Дача, дом 11. Комплекс будет состоять из 6 3-этажных зданий.

Средняя цена за метр в комплексе «Клеменова дача» — 25 тыс. грн.

Минимальная стоимость квартиры в комплексе «Клеменова дача» – от 900 тыс. грн.

«Немецкий проект» на Валентиновской

Жилок комплекс из серии «Немецкий проект» от известной в Харькове компании «Дойче штиль». Строительство ЖК «Немецкий проект» ведется по адресу: улица Валентиновская, дом 15 (в пешей доступности от станции метро «Студенческая»). Сдача дома в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2020 года.

Средняя цена в доме «Немецкий проект»— 20 тыс. грн.

Минимальная стоимость квартиры в комплексе «Немецкий проект» 840 тыс. грн.

ЖК «Воробьевы горы»

На момент написания статьи в жилом комплексе «Воробьевы Горы » заселено четыре дома первой очереди. На стадии строительства находятся еще 2 дома, в которых на данный момент можно купить квартиру при привлекательной цене.

Средняя цена в доме «Воробьевы горы»— 15 тыс. грн.

Минимальная стоимость квартиры ЖК «Воробьевы горы» — 230 тыс. грн.

ЖК «Меридиан»

ЖК Меридиан от компании «Жилстрой-2» можно назвать самым масштабным в районе Салтовке. Жилой комплекс будет состоять из 4-ёх 19-этажных домов, 10-ти 13-этажных домов, 7-ми 16-этажных домов. Расположен микрорайон «Меридиан» на пересечении ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Дружбы Народов.

Средняя цена в комплексе «Меридиан»— 13 тыс. грн.

Минимальная стоимость квартиры ЖК «Меридиан» — 450 тыс. грн.

Потенциальным инвесторам есть из чего выбирать, тем более новостройки Харькова имеют потенциал роста цен, который обусловлен стабилизацией как курса гривны, так и стабилизацией ситуации в стране.