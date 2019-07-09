Как выбрать флориста и не прогадать

Всевозможные цветы являются главным признаком любого торжественного мероприятия. Пусть это будет юбилей, свадьба, или даже номенклатурный праздник. Везде, где есть хоть маленький намек на праздничную атмосферу, присутствуют в обязательном порядке розы, лилии, гортензии, васильки, хрупкие пионы т нежные ромашки. Всю красоту цветов необходимо правильно подать, скомпоновать, обернуть и преподнести и помогают в этом флористы, которые умеют делать что-то необычно красивое из обычных цветов.

Флорист – ответственная профессия

Профессиональный флорист, в первую очередь, с точностью до минимальных подробностей определит наши вкусы и предпочтения. Он поймет, как должен выглядеть праздник с точки зрения флористики и подойдет к вопросу не формально, а с душой. Но для этого мы должны подумать над концепцией праздника, стилистикой в общем плане. После этого можно приглашать флориста для обсуждения конкретных шагов по оформлению помещения. Например как должна выглядеть новогодняя упаковка, чем отличаться от предназначенной для обычного дня рождения и т.д. все это вам подскажет и расскажет флорист.

Поиск нужного флориста следует проводить за несколько недель, а то и месяцев до события. Мы понимаем, что подготовка связана как с доставкой цветов, подбором, заказом нужного количества, так и с флористическим дизайном напрямую. Поэтому это дело не очень быстрая.

Каким должен быть профессиональный флорист

Можно начинать поиск флориста из наличия в ассортименте как можно большего количества различных цветов. Это будет свидетельствовать о том, что специалист пользуется спросом и имеет возможность воплотить любую нашу прихоть. Безусловно, каждый специалист по флористике имеет определенное количество готовых шаблонных решений — букет любимому человеку, оформление сцены на вручение благодарностей от главы городского совета, букет для мамы при рождении малыша и тому подобное. Подарочная бумага и многие другие атрибуты помогающие создать неповторимые шедевры из цветов также являются необходимыми атрибутами работы флориста.

Вполне возможно, что нас устроит готовое решение. К тому же оно будет стоить гораздо дешевле чем эксклюзивный флористический дизайн той же свадьбы или юбилея. Впрочем, надо понимать, что свадебное убранство помещения будет совсем неуместно на корпоративном празднике, а огромный букет роз могут понять как формальный ход «для галочки». Именно для этого и работают профессиональные флористы, чтобы дифференцировать дизайн протокольного, но торжественного оформления помещения от личного праздника вроде рождения ребенка или свадьбы.

Как дорого стоит работа флориста?

Профессиональные мастера в состоянии отреагировать на заказ мгновенно, если есть такая необходимость. Бешеный ритм жизни не всегда позволяет нам планировать такие «мелочи», как оформление букета. Каждый из нас попадал к таким ситуациям, когда о цветах мы упоминали в последний момент.

Стоимость услуг, конечно, обусловлена многими факторами, о которых мы говорили — термин, сложность, ассортимент, объем работы. Но в любом случае живые цветы, подобранные профессионально, украсят праздник и поднимут настроение всем присутствующим.