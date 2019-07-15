Как сделать сезонные скидки действительно выгодными

Каждая современная девушка знает, что такое распродажа и любит посещать мероприятия подобного рода. Даже если она не модница, купить модную блузку или платье со скидкой не откажется никто. Поэтому волшебное слово распродажа притягивает представительниц прекрасного пола как мощный магнит большой кусок металла. Но как правильно воспользоваться предложением на распродажах и не попасть впросак, а приобрести действительно хорошую и полезную вещь и пойдет речь в нашей статье.

Составляй списки покупок

Как не стоит идти в продуктовый магазин на пустой желудок, так и не стоит отправляться на распродажу без четкого понимания что именно вам необходимо купить. Ведь часто бывает, что мы идем покупать обувь, а покупаем 3 футболки, потому что вторая была за полцены, а третья и вообще в подарок. И не важно, что у нас весь шкаф забит под завязку футболками, так ведь главное тут что третья – бесплатно. Поэтому перед посещение бутика стоит сложить список того, что именно вы планируете приобрести и это вас может уберечь от непредвиденных и ненужных покупок. Хотя, для особо настойчивых потратить деньги, этот список может и не помочь.

Не покупай вещи с последних коллекций

Несмотря что то, что мы видели на моделях на подиуме стало стоить в половину дешевле, это не значит, что следует спешить его приобрести. Ведь высшая мода такова изменчива, что уже в следующем сезоне такой стиль будет уже не в моде и приобретенная новинка станет совсем немодной и невостребованной.

Обрати внимание на сайты магазинов

Преимущества покупок одежды на сайтах обусловлены возможностью контролировать изменение цен, не выходя из дому. И таким образом можно действительно купить платье или блузку по минимальной цене. И в большинстве случаев цены в интернет-магазинах гораздо ниже чем в бутиках или в супермаркетах. К примеру, для сравнения цен в интернете и в реальных магазинах, можно зайти на страничку https://onlady.com.ua/catalog/dresses/casual-dresses/, где представлены повселневные платья, выбрать которое вам понравится и запомнить цены. А потом отправиться в ближайшие к вам магазины, где можно такое же платье померять и сравнить цены. Можно утверждать, что в большинстве случаев цены в интернете будут значительно более лояльными.

Помни, что скидки будут и в будущем

Если тебе очень понравилось платье, но даже со скидками оно стоит непомерную для тебя цену, можно отложить покупку и подождать. Ведь акции и распродажи повторяются и есть шансы на следующей распродаже получить более низкую цену на выбранной тобой товар.