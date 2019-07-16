Выбираем кондитерские изделия от лучших производителей

Купить конфеты в наше время достаточно просто. Очень удобно сделать это через интернет. Отличную продукцию предлагает интернет-магазин «Аленка», alenka.ru. Она поступает сюда прямо от производителей, поэтому отличается свежестью. Впечатляет также большой и разнообразный ассортимент.

Магазин «Аленка» входит в холдинг «Объединенные кондитеры», куда вошли самые известные торговые марки России. Эти предприятия выпускают кондитерские изделия всех видов. В ассортимент входят шоколадные конфеты, карамель, мармелад, зефир. На большинстве кондитерских фабрик холдинга налажено производство замкнутого цикла. Для изготовления сладостей используется только свежие, проверенные исходные материалы. Они проходят соответствующую обработку и поступают на изготовление конфет и других изделий. Таким образом есть возможность контролировать процесс производства конфет на всех этапах, начиная с обработки исходных продуктов, заканчивая формовкой и упаковкой. После этого продукция поступает прямо в торговую сеть, минуя склады посредников. Поэтому покупая изделия в фирменных магазинах холдинга, можно быть уверенным в их свежести.

Холдинг «Объединенные кондитеры» располагает сетью фирменных магазинов, к которым относится и «Аленка». Здесь можно заказать и в сжатые сроки получить разные виды сладостей. Благодаря подробному каталогу с красочными снимками и подробным описанием каждого изделия, посетитель сайта может легко подобрать нужные ему сладости. Он получает подробную информацию, из чего состоит то или иное изделие. Покупатель также имеет возможность рассмотреть упаковку. Помогают в выборе также интересные статьи на сайте. Из них можно узнать историю развития кондитерской промышленности. В них подробно описываются процессы изготовления разных лакомств, что в них входит.

В магазине «Аленка» можно купить кондитерские изделия в розницу и оптом. Оптовые закупки выгодно делать при потребности большого количества конфет. С их помощью можно существенно сэкономить время и усилия на доставку. Конфеты продаются на развес и в коробках. Развесные изделия можно использовать для ежедневного потребления сладостей. Продукция, фасованная в коробки, отлично подходит для праздничных мероприятий, когда конфеты выступают в качестве подарков. Для фасовки конфет также используют современные виды упаковки в виде красочных пакетов.