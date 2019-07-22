Как обустроить спальню, чтобы она стала комфортной и уютной?

Кровать – это главный атрибут спальни и вся остальная мебель устанавливается исключительно после того, как вы определились с местом для кровати. Не нужно устанавливать кровать против мебельного шкафа или сушилки для белья. Лучший вариант планирования расстановки, если ваша кровать будет находиться посреди спальни или хотя бы иметь подход с двух боков. Тогда вы сможете подходить к ней с обеих сторон. Некоторые считают, что чем выше установлена кровать, тем на ней комфортней спать. Но это, как вам угодно. Если спинка кровати у изголовья не слишком высокая, повесьте какую-нибудь картину, постер или декоративное зеркало.

Стены спальни

Как должны быть оформлены стены? Обои в спальне могут быть самые разные. Если помещение спальни не слишком большое, лучше наклеить светлые обои. Сегодня в моде обои, на которые нанесен орнамент вензелями. Постарайтесь подобрать обои, мебель, декор в едином стиле. Если вы сомневаетесь, как обустроить спальню и в каком стиле она должна быть, посоветуйтесь с дизайнером. Ничего слишком яркого и вычурного. Ваша спальня – это место отдыха. Позаботьтесь об освещении. Конечно, там должна быть центральное освещение. Но, точечные светильники, которые зонируют помещение, настольная лампа должны быть обязательно. Свет в спальне не нужно делать слишком ярким. Все должно быть мягко и приглушенно.

Если позволяет площадь комнаты, то возле кровати поставьте столики (можно один). В спальне, кроме кровати и столика, можно установить комод, банкетку, трюмо и, конечно, шкаф-купе для одежды. Не загромождайте спальню, чтобы в ней было больше воздуха. Мебель темных цветов в спальне не нужна.

Декор и стиль спальни

А теперь, нужно поговорить о декоре и текстиле. Обивка мебели, покрывало на кровати, а также постельное белье выбирайте в соответствии со стилем всей спальни.

Выбирая какое покрывало купить, руководствуйтесь определенными правилами: покрывало должно быть на 30 см длиннее и шире самой кровати. Можно поверх покрывала положить фактурный плед. Сверните его в 3-4 раза и положите на кровать в нижней части. Покрывало можно выбирать из шелковых, хлопчатобумажных нарядных тканей. Но, если обои у вас с орнаментом, то покрывало вы можете постелить, либо из однотонной ткани, либо атласное, либо шерстяное в клетку.

Заправленная кровать требует не только подушек для сна. На кровати должно быть несколько декоративных подушек (3-4). Возле изголовья можно поместить пару стандартных подушек. А можно положить их у изголовья, а на некотором расстоянии – еще пару подушек. Композиция может быть завершена небольшой подушечкой. Не будет выглядеть банально, но на кровать можно положить пару мягких игрушек.

И конечно, следует подумать о постельном белье. Выполнено оно должно быть из хлопчатобумажных, льняных или легких тканей. Главное, чтобы на нем было комфортно.

В последнее время популярностью пользуется постельное белье из сатина. Сатин — это натуральная ткань, которая легко стирается, красиво выглядит и не мнется. Сатиновое белье выдерживает до 200-300 стирок, что немаловажно для домашней экономии.

Постельное белье лучше выбирать целым комплектом (простынь, наволочки и пододеяльник). При выборе постельного белья, обращайте внимание на качество пошива (внутренние швы). Выбирайте пододеяльник –конверт. Это удобно в любых отношениях. Комплектов постельного белья должно быть несколько и менять их следует каждую неделю.

Шторы и гардины

Немного поговорим о шторах, гардинах. В спальне повесьте светлые шторы (из тюля, легкого батиста) и тяжелые шторы из такой же ткани, как и покрывало. На сами окна повесьте жалюзи от солнечных лучей и яркого света. Если шторы будут выполнены из натурального материала, это будет особенно модно. Не старайтесь делать шторы из синтетических тканей.

Если вы будете соблюдать наши рекомендации, вам в вашей спальне будет приятно и уютно, и отдых будет комфортным.