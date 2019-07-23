Корпусная мебель под заказ позволяет максимально использовать свободное пространство

В любой квартире и особенно малой площади крайне важно использовать все свободное пространство, что создаст настоящий комфорт и уют, позволит складывать предметы по своим местам и тем самым не загромождая пространство. Рациональное использование имеющейся площади в квартире позволит хранить предметы домашнего обихода таким способом, что, учитывая небольшие размеры квартиры, места хватит всем и будет просторно и свободно.

Корпусная мебель на заказ – отличный вариант интерьера

Мебель, которая правильно подобрана к интерьеру вашей квартиры, играет немаловажную роль в достижении желаемого результата. И тут не только учитывается стиль и цвет, оттенки и фактура, но также главное правильно подобранный для размеров ваших комнат размеры мебели, которые идеально впишутся именно туда где вы планировали ее поставить.

Корпусная мебель на заказ — насколько выгодно и удобно?

Сегодня кухни под заказ стали уже практически стандартом правильного оформления кухонного пространства и большинство производителей мебели считают обязательным пунктом иметь к каждой коллекции возможность заказа для покупателей изготовление по индивидуальным замерам. Процесс создания проекта кухни в таком случае является относительно стандартным для всех — покупатель предоставляет точные размеры кухни, и получает предложение от производителя оформить помещения используя доступные модули. Главное в этом случае не ошибиться с размерами, потому что даже лишние пару миллиметров могут сильно испортить картину.

Мебель нестандартных размеров

Теперь нет необходимости самостоятельно изготавливать нишу с помощью профилей и обшивать их гипсокартоном или придумывать другие способы скрыть выступ в стене или зазор, чтобы подогнать его под стандартный размер шкафов.

Для решения подобных проблем можно просто заказать корпусную мебель, что позволит подобрать с учетом особенностей проекта вашей комнаты.