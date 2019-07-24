Преимущества протезирования зубов

Наличие белоснежной улыбки делает людей привлекательными и располагает к себе и является одним из главных атрибутов успешного в жизни человека.

Что необходимо иметь ввиду при имплантации зубов

Для того чтобы улыбка ваша была всегда белоснежной необходимо периодически посещать стоматолога, чтобы предотвратить серьезные болезни с зубами.

К большому сожалению, многим не удается сохранить здоровые зубы в течение всей жизни. В таком случае больным может помочь имплантация зубов. В данной статье мы подробно расскажем, что это такое и в каких случаях необходимо проводить данную процедуру.

Зубной имплант — это искусственная конструкция, которую вживляют в костную ткань десны. Ее подбирают индивидуально под каждого пациента, для того, чтобы она сочеталась с другими зубами в полости рта.

Основные принципы протезирования зубов

Здоровые зубы — это не только красивый и уверенный человек, но и повседневная необходимость, которая помогает вести здоровый образ жизни. Очень мало людей могут похвастаться здоровыми зубами.

Многие причины приводят к разрушению и к потере зубов. Именно в таких случаях люди обращаются к стоматологам. Эти проблемы легко устраняются при помощи протезирования зубов. Отметим, что протезирование зубов в Харькове стоит относительно не дорого, если сравнивать с ценами в столичных клиниках или европейских, а качество на том же уровне, а порой и даже выше.

К основным видам протезирования относят:

Съемные протезы. Такой вид протезирования выбирают люди пожилого возраста, которые потеряли зубы вследствие возрастных изменений. Данные протезы полностью совместимы и не имеют никаких противопоказаний. Съемные зубные протезы делятся на два вида: полные и частичные. Полные протезы заменяют весь зубной ряд, который крепиться по принципу липучки. Частичные протезы замещают часть повреждённого зубного ряда и крепятся на здоровые зубы.

Несъемные протезы. У данного протезирования есть много преимуществ. Протезы имеют устойчивое крепление. Никогда еда не попадает под протез. Такое протезирование имеет несколько видов – виниры, коронки, мосты.

Имплантаты. Этот вид в стоматологии является прорывом в решения проблемы протезирования зубов. Имплантаты заменяют недостающие зубы, при этом не нужно опиливать рядом стоящие здоровые зубы. Такие протезы являются наиболее удобными и имеют очень длительный эксплуатационный срок.

Протезируя пациенты не должны забывать также о выборе материала. Сегодня современная стоматология сделала большой прыжок вперед и предлагает на выбор разные зубные протезы из пластмассы, металлокерамики и металла.