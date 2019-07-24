Как правильно носить мужские туфли

Внимание к деталям — одно из условий создания нужного образа, будь то предметы гардероба, аксессуары или обувь. Узнайте, с чем носить мужские туфли для поддержания определенного стиля — и будьте всегда в тренде.

Как носить туфли

Мужская обувь делится на несколько категорий в зависимости от сезона, материала верха, предназначения, особенностей декора (модели). Основным признаком при выборе является сфера использования: от того, нужна ли пара для торжественных случаев или повседневной носки, для работы в офисе или поездки на дачу, зависят все остальные качества модели. Исключением является сезонность — но и в этом случае понятно, что зимой туфли можно надеть только в помещении или при очень теплой погоде.

Еще одним определяющим фактором является материал верха. В зависимости от него пара может быть:

кожаная — универсальный вариант, подходящий для носки в любую погоду и при соответствующем декоре вписывающийся в любую ситуацию и гардероб;

замшевая — с повышенными свойствами комфортности и внешнего вида, однако не для любой погоды и сложная в уходе;

лакированная — исключительно для торжественных случаев или официальной обстановки независимо от модели.

Из кожзаменителя и ткани делают пары для повседневной носки, пляжную обувь, спортивные туфли, кеды и кроссовки.

Однако материал и сезонность — не единственные признаки при выборе подходящей пары. Есть еще несколько критериев, по которым выбирают подходящую модель.

В зависимости от цвета

Цвет является определяющим фактором при составлении гардероба. Очень важно, чтобы мужские туфли гармонировали с костюмом или, как минимум, с брюками. Идеальный вариант при контрастном сочетании — добавление в гардероб детали того же цвета, что и верх обуви. Например, футболки или ремня.

Однако большинство мужчин предпочитает выбирать беспроигрышные варианты, которые универсальны в этом отношении:

Черные — прекрасно сочетаются со всеми оттенками серого, синего или с черными брюками (джинсами, костюмом). Здесь работают некоторые цветовые ограничения, однако при желании можно добавить к светлой одежде черный ремень или к черному костюму белую футболку — и таким образом «разбавить» гардероб.

Коричневые — в сравнении с черными моделями здесь возможна более широкая цветовая гамма. Все тона синего и серого, бутылочные и «винные» цвета, причем в широкой гамме оттенков, хорошо сочетаются с коричневым. Даже на тандем черных брюк и темно-коричневой пары современные стилисты смотрят благосклонно.

Синие — подойдут к белым, серым или бежевым костюмам в комплекте с синими рубашками. Что касается мокасин такого цвета, их можно носить летом с джинсами, футболками, шортами практически любых оттенков.

Альтернативные цвета (болотные, желтые, красные) мужчины выбирают редко и чаще всего для повседневного использования.

Как носить мужские туфли со шнурками и без

В зависимости от особенностей декора верха мужские туфли делят на:

Модели со шнурками: оксфорды, дерби, броги. Самой официальной парой считаются оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой. Дерби предполагают нашитые на переднюю часть верха берцы, а броги — модель с перфорацией, обычно вдоль швов, на носках, реже на задниках.

Модели без шнурков: монки, лоферы, мокасины. Монки предполагают наличие одной или двух пряжек вместо застежки, используются как в строгой обстановке, так и в неформальной. В отличие от лоферов (туфли с небольшим каблуком) или мокасин (без каблука и застежки), сделанных исключительно для отдыха.

Все модели со шнуровкой могут надеваться в торжественных случаях, использоваться для работы в офисе. Обувь без шнурков считается менее официальной — ее носят в неформальной обстановке в сочетании с джинсами, укороченными брюками, иногда шортами (зависит от материала верха).

По типу обуви

Кроме вышеперечисленных типов, существует еще несколько менее распространенных:

слипоны — спортивные туфли (на каучуковой подошве) для скейтбординга или серфинга, носят с носками-невидимками и одеждой демократичного кроя;

слиперы — легкие тапочки (замшевые, бархатные) гармонируют с гардеробом в стиле «кэжуал»;

топсайдеры — яхтенные туфли на рифленой белой подошве носят на голую ногу с брюками чинос или подвернутыми джинсами.

эспадрильи — тапочки из парусины и джутовой веревки, первоначально бывшие прерогативой самых бедных слоев Испании, постепенно завоевали рынок своей практичностью: летом их носят со светлыми рубашками и шортами, брюками чинос и светлыми парусиновыми брюками

Чтобы правильно носить туфли мужчине, как видно из вышеизложенного, достаточно придерживаться выбранного стиля и соображений практичности — и вы всегда будете выглядеть в соответствии с желаемым образом.

по материалам stilno-modno.com.ua