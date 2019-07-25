Столи для кухні — різновиди моделей і особливості вибору

Головним предметом на будь-якій кухні є, звичайно ж, кухонний стіл. Саме за ним збирається разом вся сім’я за сніданком і вечерею. Тому стіл для кухні — це більше, ніж просто меблі і предмет інтер’єру. Це ще й важливий символ затишку і домашнього вогнища. Ось чому варто максимально відповідально підійти до вибору кухонного столу, уважно вивчивши асортимент представлених на ринку моделей меблів.

Розкладний або монолітний кухонний стіл?

Існує два основних типи кухонних столів — це моделі монолітного плану і розкладні варіанти меблів. При однаковому функціонал розкладні і монолітні столи не однакові за своїми можливостями. Так, моделі монолітного типу мають фіксований розмір, який визначає кількість посадочних місць, тоді як розкладні столи кухонні можуть розкладатися до великих розмірів з можливістю значного збільшення кількості посадкових місць. При виборі столу для кухні має сенс виходити з того, для якої кількості людей він купується. Якщо за столом будуть сидіти тільки члени сім’ї, то можна вибрати монолітну модель відповідного розміру, але якщо планується запрошувати в гості друзів і родичів, то має сенс придивитися до розкладних моделів кухонних столів. У складеному вигляді вони дозволяють комфортно розміститися всім членам сім’ї, а в розкладеному — підійдуть для організації банкету і запрошення гостей.

Кухонний стіл з якого матеріалу краще?

Столи для кухні виготовляються з різних видів матеріалів, серед яких натуральне дерево, ДСП, МДФ і інші деревно-стружкові матеріали, пластик, скло і т.д. Найпопулярнішими є моделі кухонних столів з масиву, які мають неймовірно розкішний вигляд і рекордну довговічність служби. Однак у дерев’яних столів, особливо, виготовлених з дуба та інших цінних порід деревини, є один серйозний мінус — це висока ціна. Через цей фактор вони поступаються позиції в рейтингу продажів кухонним столів з альтернативних, більш доступних матеріалів, таких як, наприклад, ДСП і МДФ. Стільниці з таких матеріалів відмінно виглядають, мають гарний експлуатаційними характеристиками і здатні служити довгі роки. Також великою популярністю в останні роки стали користуватися столи зі скла і комбіновані моделі з двошаровими стільницями з МДФ і загартованого скла. Такі моделі кухонних столів мають привабливий і стильний вигляд і відмінно вписуються в сучасні інтер’єри.