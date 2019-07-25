 
Четверг, Июль 25th, 2019 | Автор: | Рубрика: Технологии

Столи для кухні — різновиди моделей і особливості вибору

Головним предметом на будь-якій кухні є, звичайно ж, кухонний стіл. Саме за ним збирається разом вся сім’я за сніданком і вечерею. Тому стіл для кухні — це більше, ніж просто меблі і предмет інтер’єру. Це ще й важливий символ затишку і домашнього вогнища. Ось чому варто максимально відповідально підійти до вибору кухонного столу, уважно вивчивши асортимент представлених на ринку моделей меблів.

Столи для кухні - різновиди моделей і особливості вибору

Розкладний або монолітний кухонний стіл?
Існує два основних типи кухонних столів — це моделі монолітного плану і розкладні варіанти меблів. При однаковому функціонал розкладні і монолітні столи не однакові за своїми можливостями. Так, моделі монолітного типу мають фіксований розмір, який визначає кількість посадочних місць, тоді як розкладні столи кухонні можуть розкладатися до великих розмірів з можливістю значного збільшення кількості посадкових місць. При виборі столу для кухні має сенс виходити з того, для якої кількості людей він купується. Якщо за столом будуть сидіти тільки члени сім’ї, то можна вибрати монолітну модель відповідного розміру, але якщо планується запрошувати в гості друзів і родичів, то має сенс придивитися до розкладних моделів кухонних столів. У складеному вигляді вони дозволяють комфортно розміститися всім членам сім’ї, а в розкладеному — підійдуть для організації банкету і запрошення гостей.

Кухонний стіл з якого матеріалу краще?
Столи для кухні виготовляються з різних видів матеріалів, серед яких натуральне дерево, ДСП, МДФ і інші деревно-стружкові матеріали, пластик, скло і т.д. Найпопулярнішими є моделі кухонних столів з масиву, які мають неймовірно розкішний вигляд і рекордну довговічність служби. Однак у дерев’яних столів, особливо, виготовлених з дуба та інших цінних порід деревини, є один серйозний мінус — це висока ціна. Через цей фактор вони поступаються позиції в рейтингу продажів кухонним столів з альтернативних, більш доступних матеріалів, таких як, наприклад, ДСП і МДФ. Стільниці з таких матеріалів відмінно виглядають, мають гарний експлуатаційними характеристиками і здатні служити довгі роки. Також великою популярністю в останні роки стали користуватися столи зі скла і комбіновані моделі з двошаровими стільницями з МДФ і загартованого скла. Такі моделі кухонних столів мають привабливий і стильний вигляд і відмінно вписуються в сучасні інтер’єри.