Ньюкасл обыграл беспомощный Вест Хэм

В полуфинале турнира Трофей Азия Премьер-лига Ярмоленко с Вест Хэмом уступил Зинченко с Манчестер Сити. Ньюкасл также с разгромным счетом сложил оружие в матче против Вулверхэмптона. За всю историю «сороки» выиграли на 12 личных встреч больше, чем «молоты». В то же время в АПЛ 2018/19 команда Пеллегрини без травмированного украинца выиграла обе дуэли с общим счетом 5:0. Матч Ньюкасл – Вест Хэм проходит на стадионе Хонкоу вместимостью в 33 тысячи зрителей. Счет матчей по футболу этого и других на странице по ссылке всегда актуален и удобен.

Первый момент создал Ньюкасл на 8-й минуте. Лансини в центре поля завозился с мячом, «сороки» разыграли быструю контру, но 19-летний Элиас Соренсен умудрился не попасть в пустые ворота с нескольких метров. Муто, 27-летний хавбек сборной Японии, попытался перебросить Фабиански навесным ударом, однако не перехитрил польского голкипера. В первые минут 15 на поле заметен только Ньюкасл.

Стерри на 35-й минуте закрутил с правого фланга, а Муто замкнул на грани или скорее за чертой офсайда. Здесь VAR нет, поэтому гол засчитан. У Вест Хэма только Андерсон пытается обострять, но не очень удачно. Ярмоленко же выглядел совершенно провально. На 41-й Андрей сигнализировал о пенальти за якобы игру рукой после его прострела, однако арбитр не согласился с его претензиями. Повтор показал, что мяч действительно нашел конечность игрока Ньюкасла. С нового сезона за такое вроде бы должны давать пенальти.

На второй тайм украинец уже не вышел. Что и не удивительно. Экс-динамовец свой шанс не использовал, не создав абсолютно никакой угрозы воротам Ньюкасла. Вместо Ярмоленко вышел Снодграсс. В свою очередь на левом фланге Андерсон остался на поле. Показательное решение Мануэля Пеллегрини. Здесь вам не УПЛ – люди должны выкладываться и в товарищеских матчах. У Вест Хэма также ушли с поля Райс (его заменил Карлос Санчес), а другие игроки группы атаки Чичарито и Лансини уступили место Антонио и Уилшеру.

Сноди разыграл несколько комбинаций вместе с Уилшером и Андерсоном. Конкурент Ярмоленко выглядит мотивированнее и интереснее на правом фланге, который активизировался после перерыва. И вот уже Фелипе выпрыгнул выше всех на подаче – лишь перекладина спасает Ньюкасл. «Сороки» отвечают быстрым контрвыпадом. Муто перетягивает с пасом, но находит Шелви в штрафной, тот переправляет на партнера во вратарскую – гол, однако проблема в том, что игрок Ньюкасла забрался в километровый офсайд.

Антонио и Диангана в конце матча получили хорошие возможности забить, но их удары разминулись со створом ворот. Вест Хэм так и не сподобился хотя бы на один точный удар. У Ньюкасла их было 2, и победа команды Стива Брюса выглядит вполне закономерной – игра прошла по сценарию именно этого тренера.