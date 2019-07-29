Як вибрати автошколу, яка навчить водити авто

Водити автомобіль сьогодні повинен вміти кожен, адже особистий транспортний засіб поступово перетворюється в життєву необхідність, особливо в столиці. Залишається тільки одне — підібрати підходящу школу і інструктора. Недостатньо просто вбити в пошуковик «автошкола Київ» і взяти перший-ліпший варіант.

Головними факторами в будь-якому випадку залишиться розташування закладу (наскільки близько до вашого будинку), вартість навчання та якість викладання. Але багато хто забуває про таку річ, як особиста безпека під час навчання. Тому перше, на що потрібно звертати увагу — рівень підготовки самих викладачів, а також наскільки якісна техніка знаходиться в гаражі школи. Не забудьте перевірити і ліцензію — від цих трьох аспектів залежить ваше життя. Одним з гарних варіантів автошколи може бути «Академія водіння» av-k.com.ua/uk, яка має свої філіали в різних куточках Києва, що є зручним та комфортним.

Також упевніться, що після закінчення «курсів з водіння» ви зможете отримати водійське посвідчення. Його зобов’язана видавати сама школа, коли ви успішно складете іспит — вас не повинні направляти в якісь інші інстанції.

Питання ціни, як не дивно, особливої ролі не грає. А все тому, що вартість навчання від школи до школи не сильно відрізняється. Ще дуже важливо перед тим, як подавати заявку на вступ, дізнатися, за що саме ви платите і не передбачається чи будь нових витрат в майбутньому. Адже в деяких закладах вам за власні гроші доведеться оформляти необхідні папери, оплачувати виклик інспектора, який приймає іспит та інше. Постарайтеся переконатися, що ніяких таких витрат не буде.

Розташування автошколи особливої ролі не грає. Точніше кажучи, це важливо лише в тому випадку, якщо ви плануєте ходити туди ввечері. Адже в такому разі добиратися додому доведеться вночі, а це небезпечно. В останньому випадку бажано, щоб школа була або якомога ближче до вашого будинку, або близько до зупинки (автобуса або метро, в залежності від того, що вам зручніше).