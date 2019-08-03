Влияние кофе на мужскую потенцию

Кофе — один из самых популярных напитков на планете, однако мнения о его действии на организм человека расходятся самым радикальным образом. Даже по поводу того, как употребление кофе влияет на потенцию, существует две совершенно противоположные теории.

Кофеин и потенция

Кофеин — алкалоид пуринового ряда, содержание в зернах кофе до 2%. Вещество является психостимулятором и при потреблении в больших количествах вызывает привыкание, требуя все большего увеличения дозы.

Кофе является сильным афродизиаком — даже его запах усиливает половое влечение, причем не только у мужчин, но и у женщин. В то же время потребление кофе в больших количествах держит организм в постоянном возбуждении, усиливая потенцию. Однако на это уходят все дополнительные резервы, и постепенно тело начинает слабеть. В том числе и половая функция.

Если натуральный кофе обладает сильнейшим ароматом и содержит ряд полезных для организма веществ (микроэлементы и антиоксиданты), то в его растворимом аналоге количество натуральных компонентов составляет всего 15%. Зато кофеина больше, чем на 50%. За счет этого привыкание к напитку идет намного быстрее, а вред для здоровья в несколько раз больше.

Поэтому ученые пришли к неутешительному выводу: растворимый кофе влияет на потенцию резко отрицательно. Такой напиток в больших количествах приводит к нарушениям в работе сердца и сосудов, вызывая слабость и головокружение. Снабжение всего организма, в том числе и половых органов, нарушается, что приводит к снижению сексуальных возможностей.

Как кофе влияет на мужскую потенцию

Ученые Кембриджского университета пришли к выводу, что в зернах кофейного дерева содержатся фитогормоны. Их состав почти аналогичен составу эстрогенов — особых гормональных веществ. Как и тестостерон, эстрогены являются определяющим пол фактором, хотя и те, и другие гормоны присутствуют и у мужчин, и у женщин.

Однако при злоупотреблении кофе у мужчины начинают преобладать женские гормоны, стимулируя формирование женских признаков: более сильных жировых отложений в области живота, груди и ягодиц. В результате снижается и выработка тестостерона, а вместе с ним и половое влечение.

С другой стороны, бразильские исследователи провели ряд экспериментов, изучая две группы мужчин — тех, кто любит кофе и тех, кто его не употребляет. Результат был прямо противоположный: те мужчины, которые принимали по несколько чашек в день ароматного напитка, проявили намного более высокую сексуальную активность, чем представители другой группы. Причем повышенная активность была выявлена не только в отношении готовности совершить половой акт, но и зачать ребенка — сперматозоиды становились более подвижными.

Действует ли кофе на потенцию?

Хотя выводы, казалось бы, противоречивые, все исследования приводят к общему знаменателю несколько критериев безопасного употребления кофе для мужчин:

Для повышения сексуальной активности рекомендуется пить только натуральный напиток во время еды или на полный желудок — лучше всего утром либо днем.

Употребление напитка нужно ограничить 3-4 чашками в сутки, при этом крепость его также не должна зашкаливать.

Если напиток растворимый, то его лучше всего выпить за несколько часов до свидания — это поможет избежать перевозбуждения организма и сэкономит силы.

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Кофе — отличный афродизиак и для многих надежный друг, однако не стоит забывать, что все хорошо в меру. Тогда ароматный напиток станет помощником и в постели.