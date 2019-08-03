Остановка дыхания во время сна: что такое апноэ

Значение слова «апноэ» переводится с греческого языка как «отсутствие дыхания». Это весьма точное описание данного заболевания. При наличии этого расстройства у людей спадаются верхние дыхательные пути, но организм не перестает совершать попыток «сделать вдох», а воздух в легкие не попадает, в результате чего может произойти кислородное голодание. Это состояние называется синдромом обструктивного апноэ сна (сокращенно СОАС). Вследствие нарушения процесса дыхания снижается уровень кислорода в крови, сон перестает быть крепким, появляется дневная сонливость.

Нарушение дыхания происходит по причине того, что в состоянии сна мышцы не находятся в тонусе, они расслаблены, что и приводит к их спадению. Чаще всего подобное происходит, когда человек совершает вдох, и давление способствует сближению стенок дыхательных путей. Само нарушение процесса дыхания может длиться около 10 секунд и повторяться до 300-400 раз за ночь. Если дыхательные пути не смыкаются полностью, воздушный поток снижается до 50 %, то подобный процесс характеризуется как гипопноэ. В таком случае кровь насыщается кислородом еще меньше.

Признаки, указывающие на СОАС:

появление храпа;

прекращение процесса дыхания во время сна;

рассеянность и сонное состояние в течение дня;

тревожный некрепкий сон;

повышенное артериальное давление;

повышенное мочеиспускание (более 2х раз за ночь);

тяжелое дыхание и одышка во сне;

повышенная активность потовых желез, особенно, в области головы;

головная боль после пробуждения;

снижение половой активности;

стрессовые состояния, склонность к депрессии и апатии, раздражительность.

Ситуация может усложняться тем, что большинство симптомов дают о себе знать только во время сна, и в том случае, если человек проживает один, проследить их крайне сложно, а иногда и невозможно. Больной может жить с нарушением дыхания во сне много лет, и считать повышенную стрессовую активность, давление и головные боли – нормой. А иногда человек проваливается в сон даже на приеме доктора, и все равно не будет замечать проявлений повышенной сонливости. Такие случаи нередки среди пожилых людей, чья слабость и анемия становится сложно диагностируемой из-за сидячего образа жизни и постоянного пребывания дома.

В наиболее тяжелых своих проявлениях болезнь провоцирует остановку дыхания в ранние фазы сна и в любом положение спящего. При наименее серьезных формах апноэ это происходит, как правило, в фазе крепкого сна, при положении лежа на спине. Такие вредные привычки, как употребление спиртного, табака, наркотиков, провоцируют нарушения в работе дыхательной системы. К факторам риска относится также наличие избыточного веса.

Сильное повышение артериального давления у людей, страдающих апноэ, проявляется по ночам или в часы раннего утра. Медикаментозно вылечить гипертонию, вызванную СОАС, невозможно. Но давление понижается в дневное время, независимо от принятия каких-либо препаратов.

Люди, у которых есть СОАС, жалуются на тревожный, некрепкий сон, частые пробуждения, сильную слабость и склонность к депрессивным состояниям, вызванную стрессовой для организма ситуацией. Данное заболевание встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. В мужском организме такое расстройство может стать причиной снижения половой активности. Причинами для этого служат как постоянная усталость, так и снижение выработки головным мозгом тестостерона. Это может привести к самым серьезным последствиям, например, к возникновению импотенции.

Среднетяжелая форма СОАС у мужчин может повлечь за собой другую проблему: учащенное ночное мочеиспускание принимается многими врачами за синдром аденомы предстательной железы, чем заводит процесс диагностики в тупик.

Среднестатистический человек не сможет связать между собой две проблемы: нарушение работы дыхательной системы и процесс мочеиспускания. Но связь определенно есть. Плохое сокращения мышц дыхательных путей ведет к недостаточному снабжению клеток крови кислородом, что, в свою очередь, влечет за собой абсолютно разные сбои в работе других органов в организме. Мочеполовая система также оказывается под влиянием этих процессов. У людей с синдромом обструктивного апноэ сна количество вырабатываемой мочи сильно превышает положенную норму – в 1,5 литра в сутки.

СОАС напрямую влияет на мозг и на вырабатываемые им гормоны. Неправильная выработка инсулина, например, является серьезной угрозой появления сахарного диабета. Синдром повышает вероятность возникновения инфаркта миокарда, инсультов и даже ожирения, ведь одним из ферментов, на чью работу влияет заболевание, является гормон роста, перерабатывающий жир в энергию. При неправильной выработке данного гормона жир застаивается в организме, а человек начинает резко набирать вес. Можно сказать, что нарушение дыхания во сне влияет абсолютно на все внутренние органы, и требует тщательной системной диагностики с учетом всех возникающих симптомов.

Выявление заболевания

Так как заболевание вызывает одновременно и проблемы со сном, и нарушения в работе дыхательной системы, диагностировать его при помощи метода, направленного лишь на изучение сна, является сложной задачей. Врачи-пульмонологи, в случае наличия симптомов СОАС, после составления анамнеза, с учетом всех жалоб пациента, должны провести «респираторный мониторинг». Человек во время этого процесса находится в состоянии сна в привычном для него положении, а подключенный к нему компьютер проводит полную диагностику организма, отчитываясь о любых нарушениях и отклонениях от нормы. Прибор обязательно фиксирует данные о насыщении крови кислородом, что является важнейшим в процессе выявления апноэ.

Поскольку заболевание затрагивает все системы организма, лечение конкретного органа, до проведения общей диагностики, может всерьез помешать правильно поставить диагноз, чем навредит пациенту. Расширенный респираторный мониторинг позволяет врачам наблюдать абсолютно любые сбои в работе каждого внутреннего органа, устанавливает степень тяжести заболевания, определяет взаимосвязь возникших сбоев с положением тела в состоянии сна. Несмотря на отсутствие электрокардиографии в данном методе, точность его анализа от этого не страдает.

Другим методом диагностики СОАС является пульсоксиметрический компьютерный мониторинг. Для этого к спящему человеку подключаются приборы, отслеживающие уровень снабжения кислородом клеток крови. Так как снижение уровня кислорода в крови является очень важным симптомом, то данный метод фиксирует именно это нарушение. Прибор регулярно посылает сигнал с собранной информацией – раз в 10 секунд, то есть за время средней продолжительности сна, длящегося 8 часов, он отчитывается около 30 000 раз.

Очень важно в процессе диагностики синдрома апноэ сна тщательно проконсультироваться с квалифицированным отоларингологом, так как причина заболевания может также проявляться во внешних органах дыхательной системы. Искривленная носовая перегородка, повышенная слизистость оболочки носа, удлинение небного язычка и т.д. – все это может повлечь за собой возникновение нарушений процесса дыхания во сне.

Есть ли лечение?

Окончательное выздоровление при наличии СОАС достигается разными способами, в зависимости от степени тяжести заболевания. Если дыхание человека останавливается менее 15 раз в час, то это классифицируется как наиболее легкая степень синдрома, и, чтобы избавиться от всех его проявлений, достаточно следовать некоторым рекомендациям:

Избавиться от лишнего веса;

Прорабатывать нёбные мышцы, укрепляет их;

Сделать операцию в случае нарушения работы внешних органов дыхательной системы;

Использование специальных приборов.

В случае более серьезного проявления СОАС, когда дыхание пациента останавливается более 15 раз в час, самым действенным методом лечения является непрерывное давление, оказываемое на дыхательные пути специальным приспособлением. И прибор, и метод лечения называются «СИПАП», что является транслитерацией английского названия CPAP. Прибор напоминает кислородную маску, и при правильном использовании не доставляет никаких неудобств.