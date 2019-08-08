Бесплатный сайт Igra Slot — доступ ко всем развлечениям

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Бесплатный сайт Igra Slot — большая популярность слотов от МегаДжек

МегаДжек — производитель, выпустивший несколько игровых автоматов за все время своего существования, так как несколько лет назад он перестал представлять новые слоты. Отличительной характеристикой слотов от МегаДжек является богатый функционал, предполагающий несколько бонусных раундов, а также появление на игровом поле нескольких специальных знаков — вайлд и скаттер. Одним из самых популярных видеослотов является Aztec Gold. Геймер сможет играть игровой автомат Пирамида без регистрации, как и в остальные представленные на сайте игры. В Aztec Gold на экране нет насыщенных иллюстраций, но много информационных вставок, поэтому в текущих игровых правилах потеряться трудно. В Aztec Gold нет звукового сопровождения, а запуск других раундов не ведет к смене локации. В игровом автомате структура состоит из 5 барабанов и 21 игровых линий. Для регуляции игровых показателей есть система управления, состоящая из знакомых кнопок. Перед началом игры игроку нужно назначить сумму ставки, а также задать режим.

Aztec Gold — тайны функционала

В Aztec Gold есть дополнительный раунд, запускающийся после каждого выигрышного спина, и обещающий удвоение текущего счета, если пользователь верно обозначит самую высокую игральную карту. На протяжении игрового процесса пользователь станет играть в обычном режиме, собирая удачные комбинации, а также в бонусном раунде, отгадывая, в какой пирамиде находятся сокровища. Также станет выпадать вайлд, обещающий дополнение выигрышных комбинаций. В Aztec Gold есть тур с серией свободных вращений, и в нем не нужно думать про игровой контроль, так как все вращения проходят в автоматическом режиме.