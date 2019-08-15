Як вибрати рукавички для боксу

Бокс — всесвітньо відомий спорт, який допомагає спортсменам не тільки тримати себе в хорошій фізичній формі, але і навчатися мистецтву самозахисту. Заняття боксом побудовані на комплексному підході до тренування: кардіо, боксування на лапах або груші, а також спарингу. Для старту занять, новачкові досить купити бинти й рукавички для боксу, для прикладу, в магазині http://www.sportko.com.ua/.

Види боксерських рукавичок для новачка

Навіть великі боксери з чогось починали. Ми рекомендуємо почати тренуватися на спеціальних легких рукавичках призначених для джуніор.

Рукавички для початківців боксерів. Ваші майбутні боксерські рукавички випускають в червоному або синьому кольорі, так їх легше «розпізнати» серед великої різноманітності спортивної екіпіровки боксера. Їх головна перевага: відсутність шнурівки, наявність липучки для простої фіксації, легка вага.

Тренувальні рукавички для боксу. Сучасні спортивні бренди також випускають спеціальні тренувальні рукавички для відточування навику спарингу на грушах і лапах. Від професійних відрізняються середньою вагою, обов’язковою наявністю липучки (для самостійної фіксації) і ергономічним дизайном. Якщо ви завжди мріяли займатися боксом як просто тренуванням, але і як видом самозахисту — це ідеальний варіант. Тренувальні рукавички бувають легкими і середньої ваги.

Вибираємо рукавички для боксу

Щоб вибрати зручні боксерські рукавички потрібно знати розмір своєї руки. Ми додали для вас ознайомчу розмірну таблицю — знайдіть свої параметри нижче.

Для дівчат з тонким зап’ястям і легкою вагою підійдуть рукавички мінімального розміру. Приблизна вага такого виробу 230 унцій. Чоловікам середньої ваги слід вибирати рукавички для боксу на 12 унцій з вагою 340 унцій, а для тих, хто вище середньої ваги слід розглядати від 14 до 18 унцій.

Крім розмірних характеристик звертайте увагу на матеріал виробництва. Кращого за все купувати боксерські рукавички зі штучної шкіри, так як вона більш «живуча», на відміну від шкіряних виробів.

Заключний параметр ваших майбутніх боксерських рукавичок — мета тренування. Якщо ви дівчина, яка хоче просто зайнятися спортом, то ми радимо «працювати» зі стандартними рукавичками для початківців боксерів. Для тих, хто планує зайнятися боксом на більш професійному рівні може вже починати з тренувальних рукавичок.