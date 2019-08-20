Play’n Go разработали новый игровой симулятор Big Win Cat в клубе Чемпион

Компания Play’n Go славится своими азартными играми. На официальном сайте Чемпион интернет казино по ссылке регулярно появляются ее новый софт. Одна из последних разработок бренда – игровой автомат Big Win Cat. Он существенного отличается от многих предыдущих аппаратов.

Характерные особенности азартной игры

Видеослот Big Win Cat разрабатывался для восточной аудитории, поэтому отличается простым геймплеем и необычными главными героями. На символах изображены не только керамические фигурки котов, но и черепашек, рыбок, свинок. Технические параметры игрового аппарата такие:

три барабана, на которых выпадает девять символов;

пять линий выплат;

специальный Дикий символ;

раунд бесплатных вращений;

показатель отыгрыша – 95,15%.

Вращения барабанов приносят десять рисунков, которые составляют победные комбинации. Они формируются на активных линиях, принося выигрыши, зависящие от суммы ставки и специального показателя в таблице выплат. Дикий символ (котик) заменяет простые рисунки, если это нужно для составления комбинации.

Если на двух барабанах Big Win Cat появляются одинаковые символы, активируется раунд фриспинов. При выпадении на последней катушке очередных идентичных значков запускается призовой этап, в котором можно увеличить выплату в десять раз.

Почему нужно играть в Big Win Cat?

Онлайн-автомат выделяется ярким оформлением и качественной мультипликацией. Тематическое звуковое сопровождение переносит геймеров в виртуальный мир азарта. Задача клиента – выбрать размер ставки и запустить вращения барабанов. Выигрыши поступают на счет автоматически.

Игровой аппарат Big Win Cat обладает простой панелью управления, которая будет понятной новичкам и опытным геймерам. Благодаря сайту клуба вы можете делать ставки на компьютерах и мобильных телефонах. Видеослот порадует клиентов крупными выигрышами, особенно в раундах бесплатных спинов. Казино Чемпион позволяет сыграть в аппарат всем желающим, в том числе и с использованием демо-версии.