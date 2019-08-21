Как найти работу в США: ТОП-5 сайтов для поиска

Поиск работы в стране, куда стремится выехать большинство жителей из экономически слаборазвитых стран, в США — дело довольно сложное и требующее знание английского языка как минимум на разговорном уровне. Кто-то предпринимает попытки найти работу через агентства, кто-то ищет через интернет, кто-то через знакомых. Мы же предлагаем вам пятерку лучших, по нашему мнению, сайтов для поиска работы в Америке.

Monster.com — это, пожалуй, самый большой и популярный во всем мире сайт для поиска работы соискателями из всех уголков нашей планеты. В поисковой базе данного ресурса собрано более миллиона предложений работы в разных штатах от работодателей и более 200 миллионов резюме тех, кто хочет работать в США. В США данный сайт входит в первую десятку самых крупных сайтов для поиска работы. Удобный поиск позволяет искать, используя удобные фильтры, что позволяет отсортировать ненужную информацию, и найти именно интересные вам предложения работодателей.

Craigslist — также популярный среди американцев так и жителей других стран сайт с объявлениями не только относительно поиска работы, а также продажи товаров, поиска жилья, услуг и т.д. Но помимо продажи товаров здесь также много вариантов поиска работы и для поиска можно ввести п поле ключевые слова, связанные с профессией, по которой вы ищете работу, и поисковая система сайта выдаст вам сразу варианты трудоустройства по вашему запросу.

Indeed является своеобразным агрегатором, который собирает предложения и вакансии с самых крупных сайтов в более чем 50-ти странах мира по поиску работы. Аудитория сайта просто огромная, в месяц его посещают почти 200 миллионов пользователей, среди которых есть как работодатели, так и соискатели.

Rusrek — сайт используют в основном нелегально работающие в стране, ил люди, которые по определенным причинам, не могут найти легальную работу в США, пытаются искать работу именно через данный сервис. Большинство работодателей на данном сайте ищут выходцев из стран постсоветского пространства и предлагают относительно невысокие зарплаты.

Visa2usa.kz крупнейший сайт по поиску работы в США для жителей Казахстана. Тут предлагают не только помочь найти работу в США, но также помощь в заполнении визовых документов, в обучении английского языка, организации языковых курсов в Америке с возможностью дальнейшего трудоустройства. Тут могут найти работу как студенты, так и те, кто уже закончил ВУЗ.

Работа в США – мечта многих, кто думает про свое будущее и хочет жить и работать в самой процветающей и демократичной стране в мире. Высокие стандарты жизни обеспечивают постоянный интерес к поиску работы и переезду в Америку жителей со всех уголков нашей планеты.