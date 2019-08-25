Новые изменения в ПДД готовит Министерство транспорта

Речь о том, что ПДД стоит на время оставить в покое и перестать постоянно их менять, зашла в МВД ещё в прошлом году. В 2019-ом ведомство решило провести ревизию документа. Как пояснили в министерстве, сейчас даже личный состав испытывает сложности с поиском в ПДД требуемых подпунктов, параграфов и разделов, так что нелогично требовать полноценных знаний от обычных водителей.

Предполагалось, что во время разбора и корректировки документа поправки в него вносить не должны. Однако, если МВД пока не предлагает свои идеи, то другие ведомства решили не ждать. Так, Минтранс сейчас готовит изменения, связанные с правилами для тех граждан, которые ездят на электроскутерах, сегвеях, моноколёсах и другом подобном транспорте. Ранее в Общественной палате Москвы его окрестили «микротранспортом».

О том, что уже готов проект постановления о внесении соответствующих поправок в ПДД, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Какие именно правила для пользующихся альтернативным транспортом прописаны в этом документе, неизвестно. О том, что специальные нормы для них нужны, законодатели говорят уже не первый год. Они аргументируют это статистикой: так, за 2018 год в стране зафиксировали 39 аварий с участием «микротранспорта», в них пострадало 40 человек.

Напомним, что для управления квадроциклом и снегоходом также необходимо иметь права, получить которые можно довольно просто, к примеру, тут.

По сегодняшним ПДД, люди, передвигающиеся на «микротранспорте», приравниваются к пешеходам. Но, судя по более ранним заявлениям, власти это не устраивает. Скорее всего, в обновлённых Правилах пропишут, что ездить им разрешается только по велодорожкам, велопешеходным зонам и, возможно, дорогам общего пользования, где установлен низкий лимит скорости.

Вероятно, таким «водителям» установят и лимит скорости: к примеру, не более 20 км/ч на велодорожках, хотя электросамокаты могут разгоняться до 50 км/ч (при этом спидометра у этих «ТС» нет). В правилах также могут появиться новые знаки и разметка, предназначенные для владельцев альтернативного транспорта.

Помимо этого, ранее звучали идеи обязать владельцев электроскутеров, сегвеев, моноколёс и т.д. покупать страховку. Но такое требование вряд ли выполнимо, ведь у «микротранспорта» нет серийных номеров и идентификационных документов. Любопытно, что новые правила хотят распространить в том числе на велосипедистов, хотя раньше для них поправки в ПДД вроде бы не требовались.

Тем временем в МВД напомнили, что ведомству нужно время до конца 2019 года, чтобы завершить «исследование об определении административно-правового статуса» тех, кто пользуется «микротранспортом». То есть пешеходами они, вероятнее всего, быть перестанут. Это значит, что по обычным тротуарам им ездить запретят. Можно предположить, что для нарушителей введут штраф – по аналогии с пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте (они, кстати, платят 500 рублей).